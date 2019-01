Opava /AKTUALIZOVÁNO/ - V případě předloňského úmrtí třicetileté pacientky z Kravař, vyšetřované lékaři ve Slezské nemocnici, nastal posun. Z její smrti byla obviněna mladá lékařka z gynekologicko-porodnického oddělení.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

V souvislosti s touto událostí začal policejní komisař trestně stíhat bývalou lékařku Slezské nemocnice pro ublížení na zdraví. Impulzem byly závěry Ústřední znalecké komise při Ministerstvu zdravotnictví ČR a znaleckého posudku Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

„Stíhané ženě je kladeno za vinu, že 19. října 2008 nedodržela jako službu konající lékařka na gynekologické ambulanci správný léčebný postup při ošetřování devětadvacetileté Petry Hladké z Kravař. Celá záležitost je stále ještě ve fázi intenzivního vyšetřování, které by mělo skončit závěrem měsíce,“ informuje policejní mluvčí René Černohorský.

Slezská nemocnice proto výsledky šetření dosud nemá a její vedení se z tohoto důvodu k vývoji záležitosti zatím blíže vyjádřit nemůže. „V této chvíli se musíme stále držet jen výsledku šetření Ústřední znalecké komise, který jsme obdrželi v závěru loňského roku,“ říká mluvčí opavské nemocnice Daniel Svoboda.

V oficiálním závěru zmíněného šetření se členové komise shodli na stanovisku, že chyběla dovyšetření a postup lékařů zcela správný nebyl, nicméně průběh onemocnění neovlivnil. Zdravotní šetření Ústřední znalecké komise tím nemocnici i lékaře z neblahé události do jisté míry vyvinilo, ale trestním oznámením manžela pacientky se začali zabývat policisté.

Po úmrtí mladé ženy mu nastaly hodně těžké chvíle. Roli matky novorozeného Tobiase převzala na půl roku jeho maminka a pak už bylo všechno na něm. „Vyřídil jsem si „otcovskou dovolenou“ a pečuji o syna sám. Musel jsem se naučit věci, o kterých jsem dřív někdy neměl ani ponětí. Tobiasek má teď půldruhého roku a do jeho tří let s ním zůstanu doma. Pak se vrátím zpátky do svého zaměstnání,“ říká Petr Hladký z Kravař.

Pravděpodobně bude předvolán jako svědek, takže si u hlavního líčení celou tragédii znovu prožije. „Vím, že byla obviněna lékařka z porodnického oddělení, ale vůbec nejsem přesvědčený o tom, že je jediná, kdo má na smrti mé ženy nějakou vinu. Těžké svědomí za osud mé ženy by ve Slezské nemocnici mělo mít víc lékařů,“ konstatuje Petr Hladký.

S Tobiaskem mu pomáhají obě babičky a hraje si s ním i jeho sedmiletá sestřička.

Problémy kravařské šestinedělky začaly desátý den od porodu horečkou, pro kterou byla sanitkou převezena do opavské nemocnice. Lékařka na gynekologicko-porodnickém oddělení nic nezjistila a pacientku poslala domů.

Druhý den ráno ženě přibyly urologické potíže a znovu putovala do nemocnice, ale vyšetření na urologickém oddělení rovněž nic neobjevilo. Odjela znovu domů, kde jí však v podvečer nastoupily potíže s dýcháním. Po naložení do přivolané sanitky došlo k zástavě životních funkcí a nepomohla ani okamžitá resuscitace.

Mladá žena zemřela na otravu krve, vyvolanou prudkým zánětem dělohy.