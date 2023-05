„Předmětem činnosti společnosti je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, osob dlouhodobě nezaměstnaných s kumulací sociálních hendikepů i osob se zdravotním postižením prostřednictvím vytváření vhodných pracovních příležitostí v sociálním podniku.“ Takto byla prezentována firma Breakfast Energy, která se zabývala například výrobou potravinářských produktů.

Dotace z fondu

V roce 2020 společnost čerpala dotaci z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost na projekt „MOC Kafe – výroba svačin“. K projektu bylo uvedeno: „Vytváří tři nová pracovní místa pro zaměstnance z cílové skupiny osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných a osob ohrožených vícenásobnými riziky v novém provozu sociálního podniku, který bude otevřen v Horním Benešově, a který se bude zabývat výrobou výrobků studené kuchyně – svačin a sendvičů. Pracovní místa budou v plných pracovních úvazcích.“

V srpnu roku 2020 byla firmě vyplacena zálohová platba ve výši přesahující 1,5 milionu korun. Jenže to už se naplno rozjel covid a protiepidemická opatření. Ta znamenala omezení či uzavření mnoha firem. Jejich zaměstnanci zůstali na home office nebo vůbec nepracovali. Situace se dotkla i samotné společnosti Breakfast Energy, která v té době měla objednávky a smlouvy na rozvážení jídel. Najednou je však nebylo komu dodávat. Firma v té době měla tři zaměstnance.

Program Antivirus

M. M. se jako jednatel rozhodl využít vládního programu Antivirus. Současně však čerpal i zmíněnou dotaci z evropského operačního programu. A v tom byl problém. „Od podzimu roku 2020 do jara 2021 obžalovaný hradil svoje mzdy a mzdy tří zaměstnanců Breakfast Energy jednak z výše zmíněného programu, tak i cíleného Programu podpory zaměstnanosti Antivirus, a to v částce 333 316,60 korun. Podmínka tohoto příspěvku však byla, že zaměstnavatel nebude čerpat na stejný účel jiné prostředky z veřejných zdrojů, ať už v ČR či v rámci programů EU,“ vysvětlila právní kolizi mluvčí Krajského soudu v Ostravě Vilemína Hana Ondrušová, podle které firma projekt MOC Kafe - výroba svačin nerealizovala a její jednatel použil peníze na úhradu svých osobních dluhů a jiných závazků firmy.

M. M. čelil žalobě z poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu. Hrozil mu trest od dvou do osmi let. „Měl jsem podnikatelský sen, který se mi nesplnil,“ prohlásil M. M. Přiznání, lítost, vysvětlení celé situace a projevení vůle škodu uhradit mu umožnily uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Díky ní vyvázl s trestem na samé spodní hranici sazby. Dohoda zněla: dva roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu pět let, zákaz jednání s dotačními orgány a účastnění se dotačních řízení na sedm let, musí také nahradit škodu.

„Ministerstvu práce a sociálních věcí 1 523 656,66 korun a Úřadu práce ČR 333 316,60 korun,“ vyčíslila obě částky mluvčí soudu. Krajský soud v Ostravě dohodu schválil.

Obžalována byla i společnost Breakfast Energy, které soud stanovil zákaz přijímat dotace a subvence na dobu sedmi let. Firma je v současné době v insolvenci.