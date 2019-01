Daniel Černaj byl v minulosti zmocněn k tomu, aby řídil hlučínský fotbalový klub. Před opavským soudem ve čtvrtek čelil obžalobě ze dvou trestných činů.

Daniel Černaj (uprostřed) | Foto: DENÍK / Petr Widenka

Bývalý sportovní manažer Hlučína byl v minulosti stíhán v souvislosti s pornografickou kauzou a v tomto týdnu se u soudu objevil znovu. Podle obžaloby měl totiž v době svého hlučínského angažmá zpronevěřit částku ve výši 110 tisíc korun a provést pro Hlučín nevýhodný transfer hráčů.

I proto soudkyně Eva Valoušková hlavní líčení ze začátku rozdělila do dvou částí. První se týkala zpronevěry.

KDE SKONČILO 110 TISÍC?

Přes Daniela Černaje v roce 2013 proběhl přestup několika hráčů do Markvartovic, které byly hlučínskou farmou tehdy působící v I.A třídě. Zinkasovanou částku ve výši 110 tisíc, jež do klubové kasy měla přitéct ve dvou splátkách, Černaj dle obžaloby zpronevěřil.

Proti tomu se ovšem dotyčný razantně ohradil a pokoušel se popsat, jakým způsobem klub před příchodem nových majitelů fungoval. „Od tehdejšího vlastníka Lumíra Kota jsem dostal generální plnou moc. Pro tento krok se rozhodl kvůli své vážné nemoci. Kdybych to nepřijal, klub by mohl zaniknout. Zajišťoval jsem téměř všechno. Prakticky neustále jsem se potýkal s nedostatkem peněz.

Běžně to chodilo tak, že pan Kot přijel třeba s 200 tisíci a řekl mi, abych z toho uhradil to a to," vysvětloval Daniel Černaj. Právě takto se podle něj investovaly i získané peníze z transferů směr Markvartovice. Problém je v tom, že v klubovém účetnictví o tom chybí záznam.

Obžalovaný tvrdí, že z tohoto obchodu vznikly dva příjmové a dva výdejové doklady. Jedny si měla nechat markvartovická strana, druhou pak ta hlučínská. Všechny doklady se shromažďovaly v Černajově kanceláři v areálu hlučínského stadionu. Následně je on sám nebo další členové klubu pravidelně převáželi firmě do Bohumína, která pro Hlučín externě vyřizovala účetnictví.

„V době, kdy klub trápily dluhy, není možné, abych si nechal takovou částku. Získané peníze jsem obvykle obratem používal na to, abych splnil různé závazky zaplatil platy trenérů, zajistil chod klubu a podobně. Takhle se to pořád lepilo.

Lumír Kot o zmíněných přestupech věděl, pravidelně jsem ho o situaci v Hlučíně informoval. Nechápu, proč se tohle začalo řešit až s odstupem času. Vnímám to jako mstu nových hlučínských majitelů vůči mé osobě," pokračoval Daniel Černaj.

NEVÝHODNÁ VÝMĚNA HRÁČŮ?

Druhý skutek se týkal porušení povinností při správě cizího majetku. Bývalý sportovní manažer měl v roce 2014 domluvit přestup dvou dorostenců s Jabloncem. Na sever Čech odešel Milan Palatický a opačným směrem zamířil Jan Šulák, který dle obžaloby nedosahoval odpovídající výkonnosti a celá výměna se pro Hlučín měla stát nevýhodnou. S tím ale Černaj nesouhlasil.

„Milan Palatický neměl stabilní místo v týmu staršího dorostu, který tehdy bojoval o postup do první ligy. Oproti tomu jsme mohli získat fotbalistu, jenž měl v Jablonci profesionální kontrakt, což vypovídá o jeho kvalitách, a ze studijních důvodů se chtěl vrátit na Ostravsko," komentoval obžalovaný a ještě dodal:

„Aby za nás mohl hrát, musela se jeho profesionální smlouva zrušit. Po tom, co se Jan Šulák opět stal naším hráčem, na střídavý start nastupoval za Karvinou, která hrála nejvyšší soutěž staršího dorostu. Střádal starty proti týmům, jakými jsou Sparta, Slavia a podobně. To zvyšuje jeho hodnotu.

Do budoucna jsme ho i díky tomu mohli lépe zhodnotit. Tento přestup nás přitom nestál vůbec nic."

PŘÍPAD BYL NAKONEC ODROČEN

Že se v té době jednalo o výhodnou výměnu pro Hlučín, potvrdil také jeden ze svědků Jaroslav Kolínek, bývalý kouč hlučínské devatenáctky, který momentálně trénuje šestnáctku v Teplicích.

„Posuzování hodnoty těchto hráčů je subjektivní. Někdo může říkat, že je taková nebo taková. U mladých hráčů se to těžko odhaduje. V jednu chvíli můžete tvrdit, že hráč má před sebou ligovou budoucnost, a on po dvou letech už třeba vůbec fotbal nehraje.

Milan Palatický za nás tehdy nenastupoval, obratem jsme získali fotbalistu, kterého jsme hned na střídavý start poskytli Karviné hrající první dorosteneckou ligu. I podle toho usuzuji, že pro Hlučín to bylo výhodné," uvedla legenda opavského fotbalu.

K Okresnímu soudu v Opavě se dostavil také současný výkonný ředitel Jablonce Petr Flodrman, který měl okomentovat celou výměnu. Soud se pokoušel především objektivizovat cenu hráčů, podle níž by se mohlo zjistit, zda byl Hlučín skutečně poškozen. To ale nebude jednoduché.

Případ byl nakonec po více než čtyřhodinovém projednávání odročen. Při příštím líčení by se měli dostavit další svědci. A to například vyměněný hráč Jan Šulák, jeden ze současných majitelů hlučínského klubu Alan Jančík nebo bývalý vlastník Lumír Kot, jenž se před čtvrtečním jednáním ze zdravotních důvodů omluvil.