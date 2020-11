Bezesné noci a peklo na zemi, trvající i dlouhé roky, připravil několika dívkám z celé České republiky internetový predátor, který nyní stojí před ostravským soudem. Dosud netrestaný muž má na svědomí devatenáct činů, a to z let 2012 až 2019. Školačkám bylo mezi dvanácti a patnácti roky, některé jsou již plnoleté, trauma si ale stále nesou.

Systematicky je vyhledával na sociálních sítích, kde vystupoval jako šestnáctiletý mladík. Vyznával jim náklonnost a lásku. Některé s ním byly v kontaktu několik měsíců, jiné i roky. Jakmile si získal jejich důvěru, požádal je o zasílání intimních fotografií a videí.

Vyhrožoval a dívky měly strach

Část z nich jeho prosby vyslyšela. Když s ním chtěly později ukončit komunikaci, pohrozil zveřejněním snímků na sociálních sítích. Tvrdil také, že je rozešle rodině a kamarádům. Dívky proto ze strachu jeho příkazy plnily i několik let. Vše vyšlo najevo poté, kdy se jedna z obětí z Moravskoslezského kraje svěřila po několika týdnech rodičům. Ti okamžitě kontaktovali policii, která zahájila rozsáhlé vyšetřování.

Muž se před ostravským soudem ke všemu přiznal. „To, co je popsáno obžalobě, je pravda,“ prohlásil. Současně učinil prohlášení o vině, což je institut, který platí od začátku října. Pokud ho dotyčný využije, už nikdy nemůže vzít své přiznání zpět. Soud za této situace nemusí provádět rozsáhlé dokazování a jednání se výrazně urychlí. Obžalovaný „na oplátku“ může počítat s nižším trestem.

„Žádný z těch devatenácti skutků se již nemusí dokazovat,“ prohlásil státní zástupce David Bartoš, který s ohledem na prohlášení o vině bude navrhovat trest u spodní hranice trestní sazby. Ta činí pět až dvanáct let vězení. „Bez přiznání viny by to bylo určitě více,“ dodal Bartoš, který bude požadovat i uložení ochranné léčby.

Právě kvůli ní muselo být jednání odročeno. Soud ještě potřebuje vyslechnout znalce.

Varování

Muž pochází z Olomoucka a dosud se nedostal do konfliktu se zákonem. Žil sám, neměl zaměstnání, volné chvíle si krátil lovením na internetu. Přestože se rafinovaně snažil skrývat svou identitu, policisté ho vypátrali.

Podle kriminalistů je důležité, aby rodiče s dětmi hovořili o nástrahách internetu. „Internet je otevřené médium, do kterého může kdokoli odkudkoli přistoupit. Takže kontrola tam de facto žádná není. To s sebou nese anonymitu v prostředí internetu,“ uvedl vedoucí oddělení kybernetické kriminality moravskoslezské policie Ondřej Vaněk, který upozornil i na další nebezpečí.

„Ty věci, které komukoli na internetu poskytnete, mají relativně trvalý charakter a v pozdějším věku mohou vyplout na povrch. Proto je třeba zvážit, co všechno na internetu sdílíte. Jsou to věci, které nebudou za týden pryč, ale mohou tady být i za několik let,“ uzavřel Vaněk.