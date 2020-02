Jde již o druhý pravomocný verdikt vynesený Okresním soudem v Ostravě. Zatímco v prvním případě uložil dvacetitisícovou pokutu, tentokrát byl přísnější.

Pětiměsíční trest vyměřil šestašedesátiletému muži z Ostravy, jenž nedlouho po tragické události navštívil oční ambulanci polikliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava kvůli řidičskému průkazu.

Od lékařky se dozvěděl, že mu na základě špatných výsledků nemůže vrátit řidičské oprávnění. To důchodce rozčílilo natolik, že se uchýlil k výhrůžkám.

„Střelba se asi bude opakovat, i když asi ne tady,“ prohlásil.

Policie se incidentem začala okamžitě zabývat. Následovalo obvinění, obžaloba a nyní i trest.

Do vězení ale muž nemusí. Soud mu pětiměsíční trest podmíněně odložil na roční zkušební lhůtu. Během ní ovšem nesmí porušit zákon, jinak ho čeká vězení.

Rozhodnutí bylo vydáno formou trestního příkazu, proti kterému muž ani státní zastupitelství v zákonné lhůtě nepodali odpor, což znamená, že verdikt je pravomocný.

POKUTA

Před několika dny byl k dvacetitisícovému peněžitému trestu odsouzen šestačtyřicetiletý muž z Ostravy. Jen několik hodin po střelbě poslal do recepce jedné z ostravských zdravotnických společností výhrůžný e-mail.

„…jsem rád, že se to obešlo bez toho, abych vytáhl z kapsy devítku a odprásknul, řekněme, šest lidí,“ napsal muž, který měl se zaměstnanci zařízení krátce předtím konflikt. Podle policie jde o člověka s duševní poruchou, je však trestně zodpovědný.

K TÉMATU

NA TRESTY ČEKAJÍ I DALŠÍ…

Na tresty čekají i další lidé. Je mezi nimi i padesátiletý muž z Ostravy. Ten svými poznámkami vyděsil úřednici ostravské pobočky katastrálního úřadu. Zaměstnankyně po něm chtěla úředně ověřený podpis na formuláři, bez kterého je dokument neplatný. „Mě to nezajímá, já si to tu podám za tu tisícovku. A jak to neprojde, tak to uvidíte," prohlásil. Dále vyhrožoval škrcením. Na závěr dodal: „Však víte, jak to bylo na té fakultce v Porubě."



Tragédie ve Fakultní nemocnici Ostrava se odehrála 10. prosince loňského roku. Ctirad Vitásek v čekárně traumatologické ambulance začal střílet z nelegálně držené upravené pistole. Sedm osob zemřelo, dva lidé utrpěli zranění. Vitásek trpěl utkvělou představou, že má rakovinu. Lékařským vyšetřením, která to nepotvrdila, nevěřil. Střelba v čekárně mohla být pomsta.