Cesty obou mužů se protly pár hodin po loňském Silvestru v jedné obci na Opavsku, kde ani jeden z nich nebydlí. Pouze tam s rodinami oslavovali Silvestra. Obžalovaný mladík, na kterého se hodí přirovnání „jako za groš kudla“ vypověděl, že slavil s bratrem a bratrancem nejdřív v rodinném kruhu a po půlnoci společně vyrazili zakončit bujarou noc v místní hasičárně.

Tam se potkali s poškozeným a verze dalšího průběhu se dál už lišily. Obžalovaný uvedl, že agresorem byl poškozený, který se k hlavnímu líčení přibelhal o berlích a trval na tom, že byl bezdůvodně napadený. Shodnout se nedokázali ani na čase, kdy do hasičárny přišli a kdy k útoku došlo.

„Šel jsem se nadýchat čerstvého vzduchu a on mě nechtěl pustit zpátky. Začali jsme se strkat, já jsem spadl a on na mě. Pak odešel,“ vypověděl obžalovaný. „Když jsem šel domů, někdo po mě venku chtěl cigaretu. Řekl jsem, že nemám a dotyčný mě kopl do holeně. Spadl jsem na zem a už jsem nevstal,“ vypověděl poškozený, který byl se zlomenou holenní kostí převezený do nemocnice.

Tím, že kopajícím byl právě obžalovaný, si prý jistý není. Jasno do záležitosti nevnesly ani výpovědi svědků včetně mladistvého školáka, který se dušoval, že Silvestra v hasičárně slavil celou noc u limonády.

Přítomní se nedokázali strefit do jednotné verze o stavu obou aktérů, o době jejich příchodu na místo ani o tom, jak poškozený ke zlomené noze přišel. Jestli přičiněním obžalovaného nebo zledovatělé cesty. Jisté bylo pouze jedno - střízlivý v té době evidentně nebyl žádný z nich.

Odchod starého roku zapíjeli celý den vším, co teklo, a paměť jim přestala sloužit. Soudní senát čeká složité rozmotávání pořádně zašmodrchaného klubíčka vzájemně si odporujících výpovědí. K tomu budou zapotřebí další svědci a pro jejich výslechy bylo hlavní líčení odročené.