Šlo o společnost obchodující s ložisky. Dvojice přešla ke konkurenci, která se zbývala stejnou činností.

Muži se do systému chtěli nabourat prostřednictvím jejich známého, který ve firmě stále působil. Právě on měl zajistit nainstalování programu.

Státní zástupce tvrdí, že obžalovaným by pak už nic nebránilo v tom, aby se z jakéhokoliv internetového prohlížeče dostala k informacím. Tím by mimo jiné získali údaje o objednávkách, nákupních a prodejních cenách nebo o nabídkách a poptávkách zákazníků. „Získali by neoprávněný přístup do e-mailových schránek,“ konstatovala předsedkyně senátu s tím, že právě v elektronické poště se nacházela citlivá data.

LOAJALITA

Jeden z mužů zajistil program, další kontaktoval známého. Muži, který měl software spustit, slíbili odměnu dvacet tisíc korun. Stejnou částku by dostával za každý měsíc, kdy budou mít přístup do firemní databáze. Dotyčný ale zachoval loajalitu a vše oznámil zaměstnavateli, jenž kontaktoval policii.

Strůjcem plánu měl být muž (41 let), který ve firmě několik let působil. Podle svých slov z ní udělal prosperující společnost. Postupně však začal mít konflikty s kolegy.

Prý mu házeli klacky pod nohy a snažili se jej „vyšachovat“. Nakonec sám odešel a nastoupil ke konkurenční společnosti podnikající ve stejném odvětví. Do elektronické pošty se prý chtěl nabourat kvůli získání dokumentů o ukončení pracovního poměru, které mu dřívější zaměstnavatel odmítl vydat. Senát této verzi neuvěřil.

Soud obžalovanénu vyměřil osmnáctiměsíční podmíněný trest s odkladem na dvouletou zkušební lhůtu. Citelnější však může být další uložená sankce, a to osmnáctiměsíční zákaz podnikatelské a obchodní činnosti v oboru, ve kterém působí. Druhý z mužů dostal roční podmíněný trest s odkladem na dvanáct měsíců. Verdikt není pravomocný.