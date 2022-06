Podle informací Deníku u obou již proběhly domovní prohlídky a oba jsou stále v cele předběžného zadržení.

Incident na vrátnici

"Byl zde incident se střelnou zbraní, kdy pachatel, muž, který se choval vulgárně, vystřelil, nevíme z jakého důvodu, zda se domáhal vstupu do nemocnice, nebo byl důvod jiný. Výstřel byl impuls pro naši ochranku, která ho nějakým způsobem zneškodnila, zatím nevím jak, a současně byla přivolána policie, která muže zajistila a odvezla k dalšímu šetření," uvedl už včera v rozhovoru pro Deník ředitel třinecké nemocnice Jiří Veverka.

Svědectví z třinecké nemocnice: Otevři závoru, řval útočník se samopalem

"Jedná se o korzující hlídku, která ale není přítomna na vrátnici. Je to tady ovšem frekventované místo, které se více hlídá, takže to chlapi měli kousek. Dole pak ještě hlídají urgentní příjem, kam chodí v noci podnapilí a zdrogovaní pacienti, takže sestřičky a doktorky jsou tam za ně taky rády. Jsou to profesionálové, žádní brigádníci v důchodu či při studiu. Je to ovšem otevřený prostor, zdravotnické zařízení, které má primárně poskytovat lékařskou pomoc, takže tu není možná nějaká selekce," řekl na adresu mužů z ochranky ředitel.

Středeční vyšetřování

Mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková již včera po střelbě uvedla, že oba muži jsou podezřelí z vydírání, za což jim hrozí až osmileté vězení.

"Budeme s nimi pracovat, jakmile to okolnosti dovolí. K výstřelu došlo po slovním a fyzickém konfliktu mezi ostrahou objektu a jedním ze zadržených mužů," uvedla po události Jiroušková.

Šéf třinecké nemocnice po střelbě: Agrese je velmi častá, proto máme ochranku

„Celé to tu bylo ohraničené, byla zde policie a všechno si fotila. Ptala jsem se kolegyně: ‚Leni, co se proboha stalo.' Řekla mi, že se střílelo," popisuje svůj středeční nástup do směny na vrátnici kolem půl šesté paní Marcela. Postupně měla čas poslechnout si záznam hovoru, který kolegyně vedla s policií a jež se na vrátnici uchovávají.

Jako samopal jen vypadá

Útočná puška (lidově samopal) SA vzor 58. Podle dohadů a neoficiálních zpráv je to právě tato zbraň, z níž se ve středu nad ránem střílelo v třinecké nemocnci. K její automatické (střílející dávky) ani samonabíjecí (jednotlivé rány) verzi však běžní lidé nemají přístup. Pokud si ji tedy nepořídí načerno.

„Samočinné, to jest plně automatické zbraně, se nesmí nabývat, držet ani nosit. Nemluvě o jejich používání," konstatoval Jan Kudela z ostravské střelnice Corrado.

Co to bylo za magora? Střelbu v nemocnici řešili i lidé v Třineckých železárnách

O střelbě ze samopalu hovořili hned ten den ráno také lidé na třineckých sociálních sítích. Tématem číslo jedna se stala rovněž mezi zaměstnanci Třineckých železáren.