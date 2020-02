Policisté autory vypátrali a obvinili. Nyní padl první pravomocný rozsudek. Vynesl ho Okresní soud v Ostravě. K dvacetitisícovému peněžitému trestu odsoudil šestačtyřicetiletého muže z Ostravy. Ten jen několik hodin po střelbě poslal do recepce jedné z ostravských zdravotnických společností výhrůžný e-mail.

Policisté se případem po oznámení začali okamžitě zabývat. Mimo jiné přijali bezpečnostní opatření týkající se střežení objektu. Muže zadrželi.

„…jsem rád, že se to obešlo bez toho, abych vytáhl z kapsy devítku a odprásknul, řekněme, šest lidí,“ napsal muž, který měl se zaměstnanci zařízení krátce předtím konflikt. Podle policie jde o člověka s duševní poruchou, je však trestně zodpovědný.

NEBEZPEČNÉ VYHROŽOVÁNÍ

Soud ho trestním příkazem uznal vinným z nebezpečného vyhrožování. Hrozily mu až tři roky vězení. Nakonec dostal dvacetitisícový peněžitý trest. Pokud nezaplatí, čeká ho měsíční vězení. Obžalovaný ani státní zástupce proti verdiktu v zákonné lhůtě nepodali takzvaný odpor, což znamená, že rozsudek nyní nabyl právní moci.

Do problémů se dostali i další lidé. Jedním z nich je šestapadesátiletý muž z Ostravy, který navštívil oční ambulanci polikliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava kvůli řidičskému průkazu.

„Lékařka mu oznámila, že z důvodu špatných výsledků mu nemůže vrátit řidičské oprávnění,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Senior s těmito závěry nesouhlasil, vzápětí se uchýlil k výhrůžkám. „Střelba se asi bude opakovat, i když asi ne tady,“ prohlásil. Informace o jeho chování se dostala k policii, která zahájila vyšetřování.

"JAKO NA TÉ FAKULTCE!"

Trest zřejmě nemine ani padesátiletého muže z Ostravy. Ten svými poznámkami vyděsil úřednici ostravské pobočky katastrálního úřadu. Zaměstnankyně po něm chtěla úředně ověřený podpis na formuláři, bez kterého je dokument neplatný.

„Mě to nezajímá, já si to tu podám za tu tisícovku. A jak to neprojde, tak to uvidíte,“ prohlásil. Dále vyhrožoval škrcením. Na závěr podle sdělení policie dodal: „Však víte, jak to bylo na té fakultce v Porubě.“

K TÉMATU

K tragédické události ve Fakultní nemocnici Ostrava, při které šílený střelec Ctirad Vitásek (42 let) zabil 7 lidí, došlo v úterý 10. prosince 2019 po sedmé hodině ranní. Vitásek začal střílet v čekárně traumatologické ambulance. Na místě zemřeli čtyři lidé, další dva o chvíli později. Po dvou dnech se počet obětí zvýšil na sedm – vážným zraněním podlehla žena, která byla v kritickém stavu.



Vitásek po činu nasedl do auta a odjel do domu svých rodičů v Jilešovicích na Opavsku. O tom, co udělal, řekl matce. Sdělil jí také, že se zabije. Žena kontaktovala policii. Ta Vitáska ve voze dostihla v nedalekém Děhylově. Když nad sebou spatřil vrtulník, střelil se do hlavy. Po několika minutách zemřel.