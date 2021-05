Před ostravským okresním soudem se na nic nevymlouval a vinu vzal zcela na sebe. Díky tomu, a také ochotě odškodnit zraněnou pasažérku a zaslat peníze fondu obětem trestných činů, soud nyní rozhodl o zastavení jeho trestního stíhání.

Muži přitom hrozil nejen peněžitý, nebo podmíněný trest, ale také mohl přijít o drážní průkaz. To by znamenalo konec nebo minimálně přerušení jeho tramvajácké kariéry.

Lítost

„Mrzí mě to. Už to nemůžu vrátit zpátky. Nerad bych ale dostal zákaz řízení a přišel o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla. To by pro moji rodinu bylo likvidační,“ řekl soudu obžalovaný, jenž u dopravního podniku pracuje čtyři roky a kromě výše zmíněné nehody žádnou jinou nezavinil.

Havárie se stala loni v lednu v ranních hodinách. Muž řídil soupravu na lince číslo 4 mířící do centra Ostravy. Na zastávce na Frýdlantských mostech nedobrzdil a zezadu narazil do stojící tramvaje. V obou cestovalo přes dvě stě lidí. Zranění utrpěli dva pasažéři. S pohmožděným kolenem a hlavou museli vyhledat lékařské ošetření.

Na nehodě se mohlo podepsat i počasí v podobě namrzlých kolejí. Na to se však řidič nevymlouval. „Je mi to opravdu líto. Omlouvám se zraněným lidem i zbylým cestujícím za ztrátu času a šok, který jsem jim způsobil,“ uvedl. Jak přiznal, při vjezdu na zastávku spoléhal i na to, že se před ním stojící souprava rozjede, což se nestalo. Státní zástupce jeho jednání kvalifikoval jako obecné ohrožení z nedbalosti s trestní sazbou od půl roku do pěti let.

Jednání začalo letos v březnu. Obžalovaný tehdy na dotaz soudce uvedl, že je připraven ženu odškodnit nad rámec pojistného plnění částkou dvacet tisíc korun. Prohlásil také, že je ochoten zaslat deset tisíc korun fondu obětem trestných činů. Od soudce dostal příslib, že pokud peníze uhradí, zastaví jeho trestní stíhání. Čas mu dal do této středy, kdy nařídil odročené hlavní líčení. To ale bylo na poslední chvíli odvoláno. Podle zjištění Deníku řidič tramvaje ještě před jeho zahájením dohodu splnil a předložil dokumenty potvrzující odeslání peněz. Soud tak mohl jeho trestní stíhání podmíněně zastavit.

K TÉMATU

"Puma" zasáhla policejní auto

Před časem řešil Okresní soud v Ostravě jinou nehodu, která se také stala v zimě. Obžalovaným byl profesionální řidič. Z korby jeho auta v Ostravě-Kunčicích odpadl kus ledu, který dopadl na policejní vůz jedoucí v protisměru. Výsledkem bylo rozbití čelního skla a zranění ochránce zákona sedícího na místě spolujezdce. Utrpěl poranění obou očí.

Řidič skončil před ostravským okresním soudem. Ten i díky viníkově upřímné lítosti trestní stíhání podmíněně zastavil, a to na zkušební dvouletou lhůtu. Motorista složil na účet fondu pomoci obětem trestné činnosti patnáct tisíc korun.

„Mrzí mě, co se stalo. Bylo to moje nedůsledné chování,“ uvedl muž s tím, že sice kontroloval plachty firemního vozidla, neudělal to však pečlivě. Jak dodal, v ten den podstoupil stomatologický zákrok, což mohlo mít vliv na jeho koncentraci. Tím ale svou nedbalost omlouvat nechtěl. „Je mi jasné, že jsem profesionální řidič. Měl jsem to udělat důsledně,“ uvedl.