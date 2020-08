To se možná stalo ženě z Ostravy, která si nedávno na internetové seznamce padla do oka s mužem, jenž se představil jako Jožka Bianka z Prahy. Nejprve se oťukávali na dálku, nakonec mu nabídla přespání v jejím bytě v Ostravě.

Jak se domluvili, tak se i stalo. Společná noc však skončila nepříjemným probuzením. Jožko byl pryč, a s ním zmizely i šperky za tisíce korun.

Policie se k možnosti, že by návštěvník ženu uspal, nevyjádřila. Ve čtvrtek pouze uvedla, že došlo k seznámení přes internet, pozvání do ostravského bytu a následnému nepříjemnému probuzení.

„Údajný Jožka se už v bytě nenacházel. Také tam nebyly řetízky, které měla žena odložené,“ sdělila Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že čin je vyšetřován jako loupež.

LOUPEŽ

Pokud by muž cennosti pouze vzal a odešel, šlo by o krádež. Z právní kvalifikace je ale jasné, že oběť musel zpacifikovat. V tomto případě to mohlo být za použití medikamentů, což znamená loupež. Za ni hrozí až deset let vězení. Podle informací Deníku kriminalisté pracují i s verzí, že důvěřivá žena z Ostravy nemusí být jediná oběť.

Policisté v této souvislosti žádají o pomoc při identifikaci muže, jehož snímek mají k dispozici. Mohl by poskytnout důležité informace.

„Pro dosažení účelu trestního řízení policisté v souvislosti s prověřováním tohoto trestného činu žádají veřejnost o pomoc a spolupráci při ustanovení totožnosti osoby z fotografie. Tato informace by mohla přispět k objasnění výše uvedeného skutku. Jedná se o muže ve věku okolo padesáti let, silnější postavy, je vysoký asi 176 centimetrů. Na levé paži má tetování. Informace o muži lze sdělit na linku 158,“ konstatovala Michalíková.

ROHYPNOL

Moravskoslezští policisté v minulosti řešili podobné případy, ve kterých však jako oběti většinou figurovali muži. Ti se v zábavních podnicích seznámili s ženami a pod vidinou bouřlivých erotických nocí je zvali domů. Návštěvnice jim pak do pití daly léky a po usnutí jim vybílily byt.

Zřejmě nejznámější postavou byla cizinka, která, ač nepříliš vzhledná, dokázala na Ostravsku pobláznit řadu mužů ve věku od dvaceti do šedesáti let. V restauracích a barech si vybírala hosty, kteří měli v sobě nejméně šest piv a reagovali na její smyslné úsměvy.

Dobře věděla, že jim alkohol a sexuální chtíč zatemní rozum. Pak jim „dovolila“, aby ji pozvali k sobě domů. Cestou je požádala o zakoupení červeného vína, do kterého pak v nestřeženém okamžiku vsypala léky. Když usnuli, okradla je.