Chvíli před zahájením jednání však musela být celá justiční budova vyklizena, protože anonym tam ohlásil uložení trhaviny.

"Právě jsem přijížděl k soudu, když mi advokát říkal, že nemusím spěchat, protože budova je nepřístupná a prohledávají ji policisté. Uvidíme, jestli se dneska bude líčení konat. Sám bych to chtěl už mít za sebou, protože se to táhne neuvěřitelně dlouho," řekl Deníku Martin Svoboda.

"Metanolový soud" je odložen

Objevily se informace, že výhružných telefonátů bylo více.

"Pokud vím, byl jen jeden, přičemž anonym hrozil, že pokud nebude objekt vyklizen, budou následovat další telefonáty hrozící bombou," informoval mluvčí soudu Stanislav Cik.

Nahlášenou bombu policie nenašla, ale jednání soudu bylo nakonec přeloženo na jiný termín.

"Opatření bylo ukončeno, provoz na uvedené komunikaci byl zcela obnoven. Provedenou prohlídkou nebyl žádný nástražný výbušný systém nalezen," informovala v poledne policejní mluvčí Irena Urbánková.





Vše o metanolové kauze

Svoboda byl vůbec první prodejce alkoholu, u kterého v roce 2012 celá metanolová aféra vypukla. Právě v jeho stánku v Havířově-Šumbarku byly celníky a hygieniky zabaveny první vzorky podezřelého alkoholu. Rozbory nebezpečnou koncentraci metanolu neprokázaly.

Akci spustili doktoři

Zásadní roli v případu měli zdravotníci havířovské nemocnici. Nebýt jejich rychlé reakce a vyhodnocení mimořádně závažné situace, bylo by mrtvých lidí mnohem více. Pacientům nejdířve jako léka podávali alkohol, později lék Fomepizol, který přivezl norský toxikolog Knut Erik Hovda. Přesto si jedovatý alkohol v celé zemi nakonec vyžádal více než pět desítek obětí.

Co říká obžaloba?

Obžalovaný Martin Svoboda v přesněji nezjištěné době od konce měsíce srpna 2012 do 6.9.2012 v Havířově zakoupil od obžalovaného Martina Posládka za přesně nezjištěnou částku dosud blíže nezjištěné množství alkoholických nápojů, které obžalovaný Posládek opatřil prostřednictvím obžalovaného Michala Klösela a Martina Jirouta z pokoutného zdroje od již odsouzeného Jiřího Vaculy, který je vyrobil minimálně zčásti ze směsi metylalkoholu a etylalkoholu v přesně nezjištěném poměru, dodané koncem srpna 2012 již odsouzenými Fianem a Křepelou, přičemž obžalovaný Martin Svoboda tyto alkoholické nápoje, minimálně zčásti kontaminované metylalkoholem a neopatřené kontrolní páskou, aniž by prověřil jejich zdravotní nezávadnost a kvalitu, dodal do provozoven na území města Havířova, především do provozovny na ulici SNP 5 v Havířově-Šumbarku, k přímému prodeji koncovým konzumentům, kterým byly tyto závadové alkoholické nápoje prezentovány jako zcela běžné alkoholické nápoje typu rum/tuzemák, vodka, apod.

V důsledku požití kontaminovaného alkoholu a intoxikace metylalkoholem došlo k úmrtí čtyř osob a u jednoho došlo k intoxikaci metylalkoholem, a pouze včasnou a odbornou lékařskou péčí nedošlo k úmrtí poškozeného, avšak došlo k oboustranné trvalé ztrátě zraku.

Následovala celorepubliková šťára, při které byly nalezeny tisíce litrů podezřelého alkoholu. Bohužel, několik lidé po požité zemřelo, další mají doživotní následky.

Vyhlášena byla také celorepubliková prohibice a přijaty byly změny v prodeji alkoholu.

Šesti obžalovaným z ostravské větve kauzy krajský soud uložil za ohrožování zdraví závadnými potravinami tresty vězení v rozmezí od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců. Státní zástupce u pěti z šesti obžalovaných žádá vyšší tresty. Obžalovaní však vinu popírají a odvolací soud žádají většinou o zproštění. Případ se vrátil odvolacímu soudu v Olomouci podruhé. První rozsudek vrchní soud zrušil a vrátil kraji.

Svoboda tvrdí, že je pouhý prodejce, který neměl na výrobě alkoholu žádný podíl. "Ano, snažil sem se prodávat co nejlevněji, ale rozhodně jsme neměl nejmenší zájem svým zákazníkům ublížit. Alkohol jsem odebíral od zástupce likérky, se kterým do té doby nebyl žádný problém," řekl Svoboda, který věří, že Vrchní soud v Olomouci změní původní rozsudek a viny ho zprostí.

