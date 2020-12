Dopravní policisté Územního odboru Nový Jičín se začali zabývat oznámením, které bylo zasláno jako poznatek od jiného řidiče, který se zachoval velmi profesionálně.

Podívejte se na záznam nebezpečné jízdy

Zdroj: PČR

"Při jízdě v automobilu jeho palubní kamera zaznamenala velmi nebezpečnou jízdu před ním jedoucího osobního vozidla. Z kamery je patrné, že řidič osobního vozidla Škoda Fabie černé barvy nerespektoval směrovací desky a v místě, které je označeno přechodným svislým dopravním značením – zákaz předjíždění, agresivním a velmi nebezpečným manévrem předjížděl v protisměru osobní vozidlo jedoucí před ním," uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

To se opakovalo po chvíli znovu, kdy to samé osobní vozidlo nebezpečným způsobem předjíždělo nákladní vozidlo a to z prava, v pravém připojovacím pruhu. Při zařazování zpět před nákladní vozidlo, toto ohrozil tzv. myškou.

Vzhledem ke kvalitě a rychlosti jízdy vozidla však nebyla na záznamu vidět registrační značka auta. Dopravní policisté však snahu o ztotožnění řidiče neponechali náhodě.

"Následným rozborem videozáznamu ustanovili majitelku vozidla. Poté byl také ustanoven řidič, kdy se jednalo o muže (r. 1996). Inspektorovi do výslechu přiznal, že měl předjíždět v místech, kde to bylo zakázáno. Jako důvod uvedl, že pospíchal domů. Svého jednání sice lituje, ale zákon hovoří jasně. Po následném zadokumentování policisté muže oznámili správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku v dopravě," dodala policejní mluvčí.