První z nich narazil v areálu mateřské společnosti na lupiče, který měl jediný cíl – získat auto, se kterým by odjel. Do několika z nich vnikl, nedokázal je však nastartovat. Pak se objevil pracovník dorazivší na směnu. Násilník ho s kovovou tyčí v ruce přinutil, aby mu zpřístupnil vnitřní prostory firmy. Zazněly nadávky i výhrůžky. „Z obavy o svůj život muž uposlechl a šel s pachatelem do kanceláří,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Útočník ho vzápětí několikrát uhodil do tváře a z ruky mu vytrhl aktovku. Vzal z ní peněženku s hotovostí, doklady a platební kartou. Klíčky od vozu ale nezískal.