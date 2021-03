Zatčeným je sedmadvacetiletý mladík z Ostravy, který má již za sebou deset odsouzení. Činil se od listopadu loňského roku. Na dráhu zločinu se vrátil krátce po svém posledním propuštění na svobodu. Nejprve vykradl vozidla v Ostravě-Svinově a Porubě.

„Jeho teritorium se postupně začalo rozšiřovat a svou trestnou činnost páchal napříč celou Ostravou,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že způsob provedení byl vždy stejný.

Přes okna

Nářadím rozbíjel okénka a po vniknutí do aut bral vše, na co přišel. Mimo jiné si odnesl alkohol, peněženky s doklady, telefony, počítače a další věci. Někdy měl však smůlu a ve voze nic nenašel. Muž kradl zejména v noci. Na jeho zadržení spolupracovali policisté z celé Ostravy.

Muž způsobil škodu za 650 tisíc korun. Je obviněn z krádeže a poškození cizí věci. Soud na něj uvalil vazbu. Zloděj se k většině zločinů přiznal.

„Lituji toho, nevím, co mě to napadlo,“ kál se po svém zadržení. Hrozí mu až osm let vězení.

V letošním roce jde již o několikátý úspěch ostravských policistů. V únoru se jim podařilo dopadnout šestatřicetiletého recidivistu. Také on se jen několik dnů po opuštění žaláře vrátil k „řemeslu“. V Ostravě vnikl do nejméně dvaceti vozů.

K TÉMATU

Vloupání ubývá

Počet vykradených aut v Ostravě i celém regionu již několik let pravidelně klesá. Vloni policisté v Moravskoslezském kraji zaznamenali 1034 případů, o rok dříve to bylo 1253. Nejhorší situace byla v roce 1998, kdy jen v Ostravě kriminalisté evidovali bezmála 5800 vloupání do zaparkovaných vozidel.