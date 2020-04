Tyto i další situace zažívá a řeší ostravský advokát Petr Kausta, se kterým jsme si povídali o době koronavirové i té, která přijde po ní.

Po vyhlášení stavu nouze se život prakticky zastavil. Jaké to bylo ve vaší advokátní kanceláři?

Advokátní služby nebyly vládou uzavřeny, mohli jsme přijímat klienty, ale nedělali jsme to. Máme zaměstnance, takže jsme museli nejprve zavést opatření na jejich ochranu. Domluvili jsme se, že budeme s klienty ve spojení přes telefony a e-maily. Část zaměstnanců je v kanceláři, samozřejmě za dodržování přísných hygienických pravidel, další pracují z domu. Fungujeme ve dvou týmech, které se nepotkávají. Vyměňujeme si jen spisy a data.

Už víte, kdy kancelář otevřete veřejnosti?

Kancelář chceme otevřít v průběhu příštího týdne. Pochopitelně při zajištění všech potřebných bezpečnostních hygienických a organizačních opatření. To znamená, že klientovi bude ihned při vstupu do kanceláře změřena tělesná teplota, bude mít roušku, bude si muset dezinfikovat ruce nebo dostane rukavice a takto se bude u nás pohybovat. Když odejde, vydezinfikujeme stůl, židli … Stejně přísná opatření platí i pro všechny členy kanceláře.

Chodíte k soudům?

Ano, ale v současné době jen výjimečně. Soudní jednání stále probíhají v omezeném režimu. O jejich konání či nekonání rozhodují samotní soudci. Řeší se hlavně vazební věci. Opatření se však postupně uvolňují, takže jednání bude přibývat.

Kvůli omezení počtu lidí v soudních síních probíhají procesy s vyloučením veřejnosti. Přibližte nám atmosféru.

Je to takový zvláštní pocit. Všichni tam jsou v rouškách, i soudci a státní zástupci. Člověku to někdy přijde až úsměvné, když si uvědomíte, že podobně vypadají maskovaní lupiči při přepadeních. Musí to tak ale být. Standardně všem při vstupu do soudní budovy změří teplotu, podepisujete i prohlášení. Stejná opatření jsou ve věznicích.



Vězeňská služba společně s Českou advokátní komorou spustila v těchto dnech projekt Obhajoba na dálku, která umožní lidem ve vězení videokonferenci s advokátem.

Jsem přesvědčen, že je to dobrá věc, která má budoucnost. Mám klienty ve vzdálených věznicích na druhém konci republiky. Když za klientem jedu, je to na celý den. Tento projekt ušetří obhájci čas a klientovi peníze za čas a cestovní náklady advokáta. Myslím si, že se tento projekt uchytí a má budoucnost.

Co bude po odeznění pandemie?

Je otázka, kdy to bude, osobně jsem k tomu skeptický. Například nošení roušky se na dlouhou dobu stane normou. V létě to bude asi nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Zvýšená hygienická opatření budou stále důležitou součástí života každého z nás. Jinak tato doba ukázala, jak jsou důležité komunikační technologie. Lidé, instituce i firmy se na to zaměří a začnou je využívat podstatně více než předtím. Touto cestou chceme jít i v naší advokátní kanceláři.