Komisař služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru PČR Opava zahájil trestní stíhání dvou mužů, a to 28letého muže z Opavska a 35letého muže z Opavy jako obviněných ze spáchání zločinu krádeže spáchaného formou spolupachatelství.

Dva výtečníci si ze skladu supermarketu nakradli potraviny. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Prvně jmenovaný muž totiž po předchozí vzájemné domluvě pár minut před půlnocí z 2. na 3. ledna 2021 přelezl oplocení do objektu nákladové plochy supermarketu na ulici Na Pastvisku v Opavě, městské části Kateřinky a zde odcizil potraviny (různé druhy a množství konzerv tuňákových a rybích pomazánek, šunkové závitky, tavené sýry, pečivo a margaríny) v hodnotě několik desítek korun, které přinesl k bráně oplocení, předal vše svému spolupachateli a ten je vložil do přineseného batohu. Při odchodu však byli oba muži zadrženi službu konající policejní autohlídkou a byli převezeni k procesním úkonům do budovy opavské policie.