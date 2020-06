Hromotluk, vážící 120 kilogramů, muže po banální rozepři povalil na zem, kde mu několikrát dupl na hlavu. Způsobil mu závažné zranění, mimo jiné otok mozku. Podle svědků se pak vrátil na své místo a začal vítězoslavně křičet.

Obžalovaný působí jako taxikář v Mladé Boleslavi. Do Orlové přijel na návštěvu. Večer zašel do restaurace, kde došlo ke konfliktu.

Karel H. u soudu odmítl vypovídal, prohlásil jen, že je mu všeho líto. Dříve během policejního výslechu uvedl, že ho muž provokoval svými řečmi. Na samotný útok si ale údajně nepamatuje. Prý měl „zatmění“. Hrozilo mu deset až osmnáct let vězení.

Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný, který musí pozůstalým zaplatit přes dva miliony korun, se na místě odvolal, státní zástupkyně si ponechala lhůtu k vyjádření.

Před několik dny ostravský krajský soud řešil jiný případ, kdy útočník oběti naskočil na hlavu. Stalo se tak vloni v červnu před barem ve Stodolní ulici v centru Ostravy. Obžalovaný (26 let) po zbytečném konfliktu strčil do muže, který spadl na zem. Útočník mu poté naskočil na hlavu a způsobil mu závažné poranění.

Vše zachytily kamery. Na záběrech je vidět, jak násilník ve vzduchu propíná nohu. Soud jednání kvalifikoval jako pokus o vraždu, za kterou vyměřil jedenáct let vězení.