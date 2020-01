Zombie droga v Ostravě zabíjela, soud nyní tvrdě trestal

Krajský soud v Ostravě vynesl v pondělí rozsudek v případu smrti po užití takzvané zombie drogy. Na 8 let poslal za mříže Lukáše M. (37 let) z Ostravy. Ten předloni v září u Komenského sadů v centru Ostravy s kamarádem (32 let) vykouřili nebezpečnou látku – syntetické cannabinoidy.

Dva muži kouřili syntetický canabinoid. Jeden zemřel, druhý bojuje o život. Další, kdo si zahrával s osudem, je patnáctiletý chlapec. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch