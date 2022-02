Patnáctiletá Valijevová neunesla v závěrečné jízdě tlak, Březinová si pohoršila

Ani Krčmář zatím nemůže být se svým vystoupením v Pekingu spokojen. Obhájce stříbra ve sprintu dojel v tomto závodě šestnáctý a ještě méně se mu vydařily další starty. V předolympijské generálce v Anterselvě skončil sedmý. Malou výhodou pro něj může být, že měl ve srovnání se soupeři nechtěně jeden den odpočinku navíc, když byla česká štafeta dostižena o kolo ještě před jeho úsekem.

Norští biatlonisté Johannes Thingnes Bö a Röiselandová jsou se třemi zlatými a jednou bronzovou medailí nejúspěšnějšími sportovci her, a to ještě neřekli poslední slovo. Francouz Quentin Fillon Maillet má dokonce medaili ze všech pěti závodů, ke kterým v Pekingu nastoupil, a může se zapsat do historie jako první biatlonista se šesti cennými kovy z jedněch her.

Poslední krasobruslařské medaile jsou určeny pro sportovní dvojice. Ruští mistři světa Anastasia Mišinová a Alexandr Galljamov svedou stejně jako loni ve Stockholmu souboj s čínským párem Suej Wej-ťin a Chan Cchung, pro nějž hovoří stříbro z minulých her i domácí prostředí. Z devatenácti dvojic přihlášených do krátkého programu postoupí šestnáct do sobotních volných jízd. Žuková s Bidařem obsadili na světovém šampionátu patnáctou příčku.

Hokejový turnaj pozná finalisty

Osmnáctiletá čínská akrobatická lyžařka Eileen Guová už uchvátila domácí publikum zlatou a stříbrnou medailí a v pátek se představí v U-rampě, která je její nejsilnější disciplínou. V Aspenu se loni stala mistryní světa a v této sezoně vyhrála všechny čtyři závody Světového poháru. Její fanoušci nepochybují, že získá pro hostitelskou zemi osmé zlato. Před čtyřmi lety vybojovali čínští sportovci v Pchjongčchangu jen jediné.

Výprava nizozemských rychlobruslařů už si v Pekingu na zpáteční cestu zabalila deset medailí a je pravděpodobné, že v pátek přibudou další. Nebylo by žádným překvapením, kdyby na kilometrové trati reprezentanti země tulipánů nikoho dalšího na stupně vítězů nepustili, stejně jako to udělali při třech Světových pohárech. Nejrychlejší je letos Thomas Krol, který už v Pekingu získal stříbro na patnáctistovce. Kjeld Nuis, který ho jako jediný porazil, se do tříčlenné nominace na kilometr nevešel, přestože je ve Světovém poháru druhý.

Sdruženáři byli na olympiádě opět sedmí, bez medaile skončili Rakušané

Absence hvězd NHL poznamenala výkony obou zámořských týmů. Nejlepší čtyřka je kompletně z Evropy, což se ve více než stoleté historii olympijského hokeje stalo jen dvakrát - v roce 1976 v Innsbrucku a o třicet let později v Turíně. Slovenští hokejisté jako samostatný tým ještě medaili z her nemají. V roce 2010 ve Vancouveru ji měli na dosah, v boji o bronz ještě čtvrthodiny před koncem vedli nad Finskem 3:1, ale pak inkasovali čtyři góly. Teď mohou Finům v semifinále porážku oplatit. V úvodu turnaje však s nimi prohráli 2:6 především zásluhou hattricku Sakariho Manninena. Oba slovenské góly vstřelil sedmnáctiletý talent Juraj Slafkovský, který hraje finskou ligu za TPS Turku.

Ruský výběr se jako obhájce zlata a největší favorit turnaje utká ve druhém semifinále se Švédskem. Loni na mistrovství světa nad ním zvítězil 3:2 až po samostatných nájezdech. V této sezoně je bilance vyrovnaná, na Karjale vyhráli Švédové, v Moskvě domácí tým. Finále je na programu v neděli od 5:10 SEČ.

Páteční program olympijských her v Pekingu (finále a česká účast):

2:30 akrobatické lyžování - U-rampa ženy,

5:10 hokej muži - semifinále: Finsko - Slovensko,

7:00 skikros muži,

8:00 biatlon - závod s hromadným startem 12,5 km ženy (Davidová, Charvátová).

9:30 rychlobruslení - 1000 m muži,

10:00 biatlon - závod s hromadným startem 15 km muži (Krčmář).

11:30 krasobruslení - sportovní dvojice - krátký program (Žuková, Bidař).

14:10 hokej muži - semifinále: Rusko - Švédsko.