"Zatím to chutná hořce," řekla Davidová cestou z tratí, na kterých v "masáku" nestačila jen na vítěznou Francouzku Justine Braisazovou-Bouchetovou a hvězdnou norskou dvojici Tiril Eckhoffová, Marte Olsbuová Röiselandová. Mohla by tak na sebe být pyšná, jak závod v náročných větrných podmínkách zvládla a cenný kov jí unikl jen o kousek. "To už si nikdo nebude pamatovat za rok. Takže… Teď mě to mrzí," měla v očích slzy.

Mohla se tak vžít do pocitů Gabriely Soukalové, která na hrách v Soči 2014 skončila čtvrtá ve vytrvalostním závodu a ve stíhačce, odvezla si ale stříbro právě z "masáku". Čtvrtý na olympiádě dojel také Ivan Masařík, bylo to v Naganu v roce 1998 ve vytrvalostním závodu.

Davidová dřela, ale medaile jí opět těsně unikla. Bylo mi to k prdu, zlobila se

Na dohled špičky se Davidová držela od začátku. Vleže chybovala jednou a i po první stojce musela na jedno trestné kolo. Už v tu dobu bylo jasné, že patří mezi pětici bojující o medaile. Na závěrečné stojce udělala dvě chyby stejně jako Norky, ale vyjela o pět sekund za nimi.

"Doufala jsem, bojovala jsem až do konce," věřila, že by se Eckhoffové a Olsbuové Röiselandové mohla udržet. "Tady je možný všechno. Viděli jsme to v závodech předtím. Snažila jsem se jet. Ostatní si síly ale rozvrhnuly dobře," řekla. Na soupeřky v závěru nestačila a dojela čtvrtá. Servis chválila. "Myslím si, že jsem lyže měla dobré. Že jsem si to pokazila sama," řekla Davidová.

Zase ten poslední terč

Za důvod "bramborové" medaile označila střelbu. V poryvech větru udělala čtyři chyby, což byl s medailistkami a pár soupeřkami na horších místech nejlepší výkon závodu. "No jo, ale chtělo to dát líp," podotkla Davidová a dodala: "Mrzí všechny (rány). Vleže to bylo na nulu, ale ve stojce jsem to ještě mohla pohlídat tu poslední položku," uvažovala.

Ve vytrvalostním závodu přišla Davidová o možné zlato netrefenou poslední ranou. Dnes chybovala čtyřikrát, přičemž i tentokrát nenašel terč poslední výstřel. S trochou nadsázky se dá říct, že jí v Pekingu nebylo medailové dáno. "Já nevím, se zeptejte někoho nahoře," pokynula pětadvacetiletá biatlonistka hlavou směrem k nebi.

Čtvrté místo z českých sportovců na olympiádě v Pekingu vybojovaly už jen v lyžařské kombinaci Ester Ledecká a rychlobruslařka Martina Sáblíková. Po medailích zmíněných hvězd jde o třetí nejlepší výsledek na hrách. Davidová by tak mohla být spokojená. "Před dvěma dny mi nějaký pán řekl, že bych se měla veřejně omluvit za svoje výsledky. Tak doufám, že za tohle se omlouvat nemusím," prozradila, co si přečetla na svém instagramovém účtu.

Hlavu si vyčistí při diplomce

Biatlonistky měly původně jet závod s hromadným startem až v sobotu, Kvůli špatné předpovědi počasí ale byl závod přesunut na dnešek. Přišly tak o den volna. "Mně se jelo dobře, asi jsem v pohodě se silami," řekl Davidová, která v minulých dnech říkala, že závody ve vysokohorském prostředí čínské olympiády hodně bolí a podle mnohých patřily k nejtěžším olympijským. "Myslím si, že podmínkami to těžké bylo, ale pocitově jsem zažila i těžší," řekla Davidová.

Z Pekingu zamíří biatlonisté do Česka, Světový pohár bude pokračovat za čtrnáct dnů ve finském Kontiolahti. Davidová se těšila na pár dnů volna. Hlavu si vyčistí při psaní diplomové práce. "Zaberu se do studia asi," přikývla a doplnila: "Už chci domů.“