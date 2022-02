"Hodně lidí možná čeká, že budu smutná, že to necinklo, ale já jsem hrozně spokojená. Potom, co mě v letošní sezoně v závodech provázelo i co se stalo měsíc před olympiádou, tak jsem ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo. Fakt se mi jelo nádherně," vykládala Sáblíková, která si v lednu při pádu v tréninku pořezala nohu.