Martina se sesypala, přiznal Novák. V závodu ale Sáblíková zabojovala

V náročných podmínkách si vypracovali půlminutový náskok. Vysoká nadmořská výška, mráz kolem osmi stupňů a pomalý, suchý sníh stály závodníky hodně sil. Přesto se na začátku skejtového úseku ruský bohatýr od Skandinávce odpoutal a jel si pro zlato.

Norské zklamání

Fin na zrychlení nedokázal zareagovat. Jeho slabšího bruslařského projevu využil další Rus Denis Spicov a na Niskanena zbyl bronz. Závod se nepovedl jindy suverénním Norům. Holund a Golberg sice brali čtvrté a páté místo, ale favorizovaný Klaebo se brzo propadl. Skiatlon mu očividně nechutnal a dojel s devítiminutovou ztrátou až čtyřicátý.

Mistr světa Bolšunov vítězstvím rozšířil svou medailovou sbírku, v níž měl do neděle tři stříbra a jeden bronz z minulé olympiády v Pchjongčchangu. „Moje emoce se nedají popsat. Pořád jsem si neuvědomil, že jsem skutečně olympijský vítěz,“ líčil po závodě.

Před rokem se však při světovém poháru v Lahti neprojevil příliš sportovně. V cílové rovince vztekle udeřil finského finišmana Mäkiho, který ho při závěrečném útoku „zavřel“ za sebou. Rusové to odnesli diskvalifikací.

Nesmím jít přes hranu, věděl Novák

Novák vstoupil do závodu výborně, v jednu chvíli se dokonce objevil na čele. Později se držel se ve skupině kolem dvacátého místa. Na přezutí přijel patnácté příčce a v cíli byl osmnáctý se ztrátou 4:41. Dokázal tak splnit cíl, o němž mluvil – umístit se do 20. místa.

„Závod byl úplně extrémní. Šílený. Už před startem jsem tušil, že za to Niskanen vezme a rozjede tempo, jako kdybychom měli kilometr do cíle. Já jsem ale věděl, že se musím soustředit na sebe a nejít přes hranu, protože jinak by se mi mohlo stát, že konec závodu jen odpochoduju,“ vykládal za cílem.

Přiznal, že si čelo raději nechal trochu ujet. „Hodně mi pomohly i lyže, které jsme měli nejlepší,“ chválil Novák. „Osmnácté místo pro mě asi není špatné, ale zároveň vím, že dokážu víc. Jsem ale rád, že jsem bojoval a nechal jsem tam opravdu všechno.“

Další Češi nabrali mnohem větší ztrátu. Čtyřiačtyřicátý Petr Knop a o dvě příčky za ním dojíždějící Adam Fellner měli manko devět a půl minuty.