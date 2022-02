"Jestli jsem si už ujasnila, co dál? Neujasnila," řekla Sáblíková. Vzápětí ale přiznala, že se v minulých dnech o své budoucnosti bavila i s nejvyšším představitelem MOV. "Pro mě to bylo neuvěřitelné setkání. Přijel se podívat na rychlobruslení, když jely týmy, a mně bylo od mezinárodní federace nabídnuto, jestli mám zájem si s ním sednout na tribuně. Takže jsem dvacet minut seděla s ním a povídali jsme si. Neuvěřitelný člověk, má skvělý přehled a ta jeho slova mě hluboce zasáhla a donutila přemýšlet," přiznala trojnásobná olympijská vítězka.

Osmašedesátiletý funkcionář ji překvapil, že byl dobře informovaný o tom, že o konci kariéry vážně uvažuje. "Ptal se mě, jestli se uvidíme ještě na další olympiádě," řekl Sáblíková. Odpověděla, že zatím myslí jen na březnové finále Světového poháru v Heerenveenu. A pak se na dovolené rozhodne, co dál.

Nezbláznila se? zírala Sáblíková. Nečekanou nabídku od parťačky hned zavrhla

"Říkal, ať si to rozmyslím dobře a ať skončím tehdy, když se probudím a řeknu si: 'Jo, dneska je ten den'. Ať si hlavně nedávám žádná ultimáta, aby mě to jednou nemrzelo. Takže mi to hodně začalo šrotovat v hlavě. Vůbec nevím, co budu dělat," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.

Sáblíková tím naznačila, že se více přikláněla k rozhodnutí skončit. I když v minulosti připouštěla, že by bylo fajn se s kariérou rozloučit na olympijských hrách v roce 2026 v Itálii. V Turíně 2006 totiž prakticky vstoupila do velkého sportovního světa. Vedle toho se spekulovalo, že se pokusí kvalifikovat na letní olympijské hry v Paříži v cyklistice.

Problémy s psychikou

"Jestli jsem byla nakloněná tomu skončit? No… byla. Ale teď zase nevím. Na jednu stranu sport je od jedenácti let neodmyslitelnou součástí mého života. A já si nedovedu představit, že přijde ten den, kdy se probudím a řeknu: 'O.K., tak dneska trénovat nejdu, protože dneska jsem skončila, už do toho světa nepatřím'. Jen když to vyslovím, cítím takovou prázdnotu. Asi ještě není ten okamžik, kdy bych končit měla," uvažovala Sáblíková a uvedla, že v poslední sezoně měla největší problém s psychikou a velkými očekáváními na své výsledky.

Vztek, drama, pak euforie. Bylo to o nervy, líčila bronzová Sáblíková

Stejně jako bude svou budoucnost řešit Sáblíková, bude se rozhodovat i trenér Petr Novák, kterému bude letos 74 let. "O tom jsme se spolu nikdy nebavili. Ani nemám odvahu mu tuhle otázku položit. Je vedle mě celou kariéru a já si neumím představit, že by tam byl někdo jiný," přiznala Sáblíková.