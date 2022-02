Hrát hokej v respirátorech? Už před rokem a půl to zkoušeli třeba ve Švýcarsku. Koronavirus byl tehdy ve světě sportu ještě poměrně novým (nezvaným) hostem a testovalo se leccos. Pokus ovšem skončil fiaskem, hokejisté pod rouškami trpěli. „Přišlo mi to jako kravina,“ lakonicky hodnotil český útočník Lukáš Lhoták, působící pod Alpami.

Ač tedy důkladní Švýcaři již v roce 2020 ohledali terén a zvolali ono příslovečné „tudy ne, přátelé!“, nyní se zdá, že žádný nápad není dost špatný, aby se nemohl znovu vyzkoušet na olympijské scéně v Pekingu. Do sbírky bizarních výjevů včera přibyla opravdová lahůdka: hokejistky Kanady a Ruska totiž nastoupily v respirátorech.

„Hlavní pro nás bylo bezpečí,“ vysvětlovala kanadská reprezentantka Natalie Spoonerová. O co šlo? Rusky před zápasem nedodaly včas výsledky testů na covid a strhla se mela. Těžko říct, co všechno se dělo v zákulisí, duel ale nakonec začal s hodinovým zpožděním a hráčky obou týmů měly pod mřížkami svých helem všem důvěrně známé masky přes nos a ústa. „Bylo to nepříjemné, neměly jsme dost vzduchu,“ líčila ruská obránkyně Anna Šibanovová.

„Vzhledem k obavám o zdraví hráček dala IIHF souhlas, aby se hrálo v respirátorech,“ uvedla k tomu v poněkud alibistickém prohlášení Mezinárodní hokejová federace.

Po dvou třetinách se ovšem situace ještě zašmodrchala. Rusky do závěrečné části vyjely bez masek, Kanaďanky (které bez potíží vyhrály 6:1) si je ponechaly. „Bylo nám řečeno, že přišly ruské výsledky testů a všechny byly negativní. My jsme si ale řekly, že už raději nebudeme nic měnit,“ řekla Spoonerová.

Tento výjev, jako vystřižený z absurdního dramatu, jen dokresluje zvláštní pachuť, doprovázející olympijské hry v Pekingu od samého začátku. Opatření proti covidu jsou přísná a čínští organizátoři na jejich plnění dohlížejí s neoblomností (a nepružností) typickou pro totalitní režimy. Výsledkem je sílící rozčarování.

Například sportovcům umístěným do karanténních „hotelů“ rozhodně nehrozí, že by během nucené nečinnosti ztloustli. Jídlo je prý v těchto zařízeních otřesné. „Bolí mě břicho, jsem velice bledá, mám tmavé kruhy kolem očí,“ popsala ruská biatlonistka Valeria Vasněcovová v zoufalém příspěvku na Instagram. Jídla je podle ní málo a bývá – vyfotila třeba kosti obalené třesoucím se tukem – nechutné.

Belgická skeletonistka Kim Meylemansová zase vzbudila rozruch zoufalým svědectvím, jak ji pořadatelé po třech dnech v karanténě a negativních testech odváželi pryč. Místo do olympijské vesnice ji dopravili do dalšího izolačního zařízení, nepovolili jí kontakt s výpravou a zamkli dveře. Belgičance pomohlo až volání o pomoc na sociálních sítích a následný skandál.

Podobných případů je na hrách (bohužel) mnohem víc. Sporné případy izolace se množí, v nekonečném kolotoči testů se vyzná už jen málokdo. I takhle může vypadat olympijská oslava lidské vzájemnosti.