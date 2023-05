Byl to všemi očekávaný den. Už od pondělí, kdy začalo u plzeňského městského soudu projednávání sledované fotbalové kauzy Šváb, bylo jasné, že v úterý promluví poprvé a nejspíš i naposledy hlavní obžalovaný Roman Berbr. Bývalý místopředseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR), který čelí společně s dalšími 20 osobami obžalobě z korupce při ovlivňování fotbalových zápasů v letech 2019 a 2020.

Všichni byli zvědaví, co protřelý fotbalový funkcionář prozradí. Jeho výpověď, kterou četl z několika desítek stran A4 vsedě klidným hlasem, trvala čtyři hodiny. Ale zpočátku v ní nezaznělo nic až tak zásadního. Berbr se pustil do vysvětlování fungování fotbalové asociace a svojí role v této hierarchii. Také pak vysvětloval systém nasazování rozhodčích na zápasy.

„Ano, někde jsem vycházel vstříc klubům,“ připustil Roman Berbr. „Ale žádné výhody jsem z toho nikdy neměl. Nyní pozor: neexistuje žádný rozhodčí, kterému bych řekl, že má vyhrát některý klub. Neexistuje žádný rozhodčí ani klub, který by mi dal úplatek. Nečinila tak s mým vědomím ani žádná třetí osoba,“ dodal jedním dechem zkušený funkcionář.

Délkou projevu však zřejmě zaskočil soudce Vladimíra Žáka, který se už před polední přestávkou domníval, že Berbr je se čtením výpovědi u konce. Musel tak odročit na odpoledne plánovanou výpověď Romana Rogoze, který v kauze vystupoval jako sportovní ředitel tehdy třetiligového Slavoje Vyšehrad.

„Vykonstruovaný proces“

A tak pokračoval bývalý místopředseda FAČR. Několikrát během svého projevu zkritizoval práci policie a vymezil se i vůči obžalobě. „Celé řízení vnímám, že je zde velká snaha vykreslit mě jako negativní postavu. Paralelně s tím probíhá mediální proces,“ popisoval Roman Berbr s tím, že podle něho někdo poskytuje informace médiím.

Naznačil, že to může být buď policie, nebo státní zastupitelství. Dokonce vše označil za vykonstruovaný proces.

„Na kritiku ze strany obhajoby jsme zvyklí. Pakliže to nedosáhne křivého obvinění, beru to jako nástroj boje v jednací síni a netřeba to dál komentovat,“ uvedl po druhém jednacím dni státní zástupce Jan Scholle. „Obžaloba vychází z důkazů, které byly opatřeny v přípravném řízení. Nelze vyloučit, že dojde ke změně důkazní situace, ale nyní ji považuji za celkem jistou,“ doplnil státní zástupce, kterého nepřekvapila ani délka projevu Romana Berbra.

Ten se v samotném závěru vyjádřil i ke svému zdraví. „Přiznám se, že je to pro mě hodně stresující situace. Kolik mi zbývá života? Pět, osm let? Víc to nebude,“ říkal. „Odmítám obžalobu v jejím celém rozsahu,“ zopakoval pak Berbr poněkolikáté. Potvrdil také, že v dalším průběhu líčení už bude odpovídat jen na otázky svých právníků. To, že by se ale později ještě vyjádřil, nevyloučil.

Úvodní fáze líčení potrvá do konce týdne.

Co také zaznělo v soudní síni:



- Roman Berbr o rozhodčích: „Tvrdím, že je to ve fotbale nejinteligentnější skupina lidí.“



- o svojí finanční situaci: „Celý život jsem pracoval a od 90. let podnikám. Také jsem zdědil se svým bratrem Vlastimilem nemalé prostředky po amerických příbuzných.“



- o bývalém rozhodčím: „Žaloba je jednostranná. Dokládá to i výslech Libora Kovaříka, který už neměl s fotbalem nic společného, přesto šel mezi prvními, aby mě dokreslil jako strašidelnou postavu.“