V zemi dosud s koronavirem zemřelo 34 129 lidí. Od neděle 28. listopadu až do tohoto pondělí byl denní počet obětí vždy vyšší než 100. Na úterý zatím připadá 96 zemřelých, na středu pak 47 zemřelých. Údaje z posledních dní se ale většinou při dalších aktualizacích zvyšují.

Incidence zůstává v šesti krajích vyšší než 1000. Nejhorší situace je nadále na východě Česka. Ve Zlínském kraji připadá na 100 tisíc obyvatel za uplynulých sedm dní 1244 případů koronaviru, v Olomouckém kraji je to 1158 případů. Naopak v Karlovarském kraji má incidenční číslo hodnotu 447, což je nejméně v zemi. Od středy kleslo incidenční číslo téměř ve všech regionech. Jedinou výjimkou je Ústecký kraj, kde se mírně zvýšilo na 924.

Reprodukční číslo, které udává kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden nemocný, kleslo k dnešku na 0,88 z předchozích 0,90. Sedmý den je tak pod klíčovou hodnotou jedna, což znamená, že šíření nákazy zpomaluje.

Laboratoře ve středu provedly 124 tisíc testů, zhruba stejně jako před týdnem. Pozitivita se proti minulé středě snížila u všech třech typů testů. V případě preventivních klesla z 8,68 na 7,71 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se podíl pozitivních snížil z 15,56 na 14,95 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, klesla pozitivita z 36,05 na 35,01 procenta.

V Česku se ve středu potvrdil druhý případ koronavirové varianty omikron. Jde o úzký kontakt ženy z Liberce, u níž se tato varianta viru na konci listopadu v ČR potvrdila jako první. Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila omikron mezi znepokojivé typy koronaviru.

V zemi stále roste zájem o očkování, zejména o třetí posilující dávku, která by měla lépe chránit právě i před variantou omikron. Ve středu podstoupilo očkování v Česku 90 649 lidí, přibližně o 17 tisíc více než před týdnem. Pro třetí dávku si přišlo 78 266 lidí, což je dosud nejvíce za jeden den.

Zdravotníci v Česku podali dohromady přes 14,1 milionu dávek vakcíny proti koronaviru. Ukončené očkování má více než 6,4 milionu lidí, což podle ministerstva zdravotnictví představuje 60,2 procenta ze všech obyvatel. Z lidí od 12 let výše, kteří se zatím mohou očkovat, je plně naočkovaných 69 procent. Od půlky prosince se otevře registrace i pro děti od pěti do 12 let.

Od loňského začátku epidemie odhalily laboratoře v ČR celkem 2 298 441 případů covidu-19. Téměř dva miliony lidí se již z nákazy vyléčily.