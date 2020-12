Nakoupili zásoby, narazili sudy. A hospodským zase zbudou jen oči pro pláč a otevřená výdejní okénka. Nad restauracemi a hotely se totiž po 12 dnech od jejich otevření opět smráká.

Kavárny a restaurace po lockdownu. | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

Vláda o jejich „vypnutí“ rozhodne dnes večer. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ale jejich osud naznačil. „Pokud by vláda odsouhlasila uzavření restaurací a penzionů, tak by to bylo v řádu několika dní. Chtěl bych, aby to bylo ke konci týdne,“ oznámil ministr v neděli na TV Prima.