Čechů, kteří se nepřihlásili do své datové schránky, jsou statisíce. Oproti přání úředníků Digitální a informační agentury se počet za poslední měsíc ještě navýšil. Podle nich ovšem jen dočasně. Experti upozorňují na rizika v případě ignorování nových datovek.

Mohou dostat osudově důležité dokumenty, které si nikdy nepřečtou, přesto je budou úředníci považovat za doručené. Podobnému nebezpečí se vystavují stovky tisíc Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří se ještě nepřihlásili do svých nových datových schránek.

Stát zřídil od ledna přes dva miliony nových datovek. Povinně převážně živnostníkům a osobám samostatně výdělečně činných (OSVČ), z menší části spolkům a nadacím. Jejich správu má od dubna na starosti Digitální a informační agentura. Její mluvčí Karolína Sieglová na dotaz Deníku sdělila, že aktuálně eviduje zhruba 790 tisíc schránek, k nimž se uživatelé dosud nepřihlásili. Reálně je tak nevyužívají pro komunikaci se státem.

Je to asi o šedesát tisíc více, než agentura uváděla před měsícem. „Vyšší číslo je způsobené tím, že počet zřízených a zpřístupněných, tedy aktivovaných, schránek se od počátku dubna ještě zvýšil. Proto dočasně rostl i počet dosud nepřihlášených uživatelů těchto schránek, tudíž se pokles počtu nepřihlášených prozatím adekvátně nepromítl,“ komentovala Sieglová.

Hrozí ztráta důležitých dokumentů

Přihlášení se do datové schránky je osobní odpovědností jejího držitele. Digitální a informační agentura upozornila na možné komplikace v případě, pokud tak lidé neučiní. „Vystavují se riziku doručení dokumentů, se kterými se ale osobně neseznámí, a s tím souvisejícími možnými následky. Obdobně, jako kdyby nevybírali poštovní schránku, nepřebírali úřední písemnosti nebo se neseznámili s obsahem obálky,“ přirovnala Sieglová.

Podle agentury i dalších odborníků je tedy v zájmu každého z držitelů datové schránky mít kontrolu nad jejím obsahem. Vyhne se tak případným nepříjemnostem či sankcím vymáhaným jednotlivými odesílateli.

Jeden příklad popsal Michal Kocanda, ředitel společnosti Atlas Software, která se zabývá problematikou obsluhy datových schránek z uživatelského hlediska. „Stačí i obyčejná relativně malá pokuta za překročení rychlosti, která člověku přijde do datovky. Jejím ignorováním roztočí soukolí, které jej v závěru může přijít pěkně draho. Nezaplacením pokuty spadne do správního řízení. Zde jsou pokuty výrazně vyšší. Výzvu ke správnímu řízení obdrží opět do datovky. Neúčastí ve správním řízení může být rozhodnuto bez něj. Nezaplacením se rozběhne další řízení a v závěru mu obstaví účet nebo do dveří vstoupí exekutor,“ nastínil odstrašující scénář.

Naopak podle něj mnozí lidé nevidí benefity datových schránek, jako je cena dopisu, jistota doručení, stabilita systému, komfort vyzvednutí či uspořený čas a odpadnutí nutnosti často náročné návštěvy úřadu.

Budoucnost je v on-line komunikaci

„Budoucnost je v elektronické komunikaci. Snahy státu digitalizovat a ulehčit ji jsou chvályhodné. Bohužel z vnějšího pohledu vidím zejména nezvládnutou komunikaci směrem k veřejnosti. Kampaň byla myslím dostatečná, ale osobně mi v ní chyběl benefit. Kampaň ve mně nevzbudila touhu k tomu, abych datovku chtěl. Místo prezentace pozitivních přínosů se spíše hovoří o povinnosti,“ řekl Kocanda.

Nenaplnění představ úředníků se potvrdilo třeba v případě daňových přiznání. „Živnostníci vlastnící datovou schránku mají totiž nyní povinnost podávat daňové přiznání elektronicky,“ zmínil nedávno ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd. Možnost měli do druhého května, k tomuto termínu se proto měl dle agentury počet nepřihlášených uživatelů snížit.

Aktivní podnikatelé pak podle Kocandy narážejí třeba na to, že mnohým přibylo více schránek. Nyní hledají způsoby, jak zvládnout obsluhu všech. „Jako největší nedostatky jednoznačně slýcháme nekomfortní přístup ke všem svým schránkám na jednom místě bez nutnosti odhlašování a přihlašování, a také absenci klidu, že nic nezmizí, neuteče. Dalším vykřičníkem je krátká doba archivace a maximální velikost posílané datové zprávy,“ vyjmenoval Kocanda. Stát reaguje, třeba od poloviny roku systém povolí velkoobjemové zprávy.

Datovka přináší řadu benefitů, míní experti

Podle odborníků datové schránky přinášejí více benefitů, než si mnozí lidé myslí. „Přitom není nutné se denně přihlašovat, v případě příjmu menšího počtu datových zpráv postačí nastavení upozornění, tedy notifikace, příchozích zpráv na e-mail či telefon, a přihlašovat se až v okamžiku, kdy adresát dostane na vědomí upozornění o nově dodané zprávě. Ke správě datové schránky lze v nastavení přidat i dalšího uživatele v roli pověřené osoby,“ vysvětlila Sieglová.

Uživatelé mohou do datové schránky jednoduše přistupovat z prostředí chytrého mobilního telefonu díky aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu, nebo Identitou občana bez použití přístupových údajů přihlášením skrze svoje internetové bankovnictví - bankovní identitu.

Dopis zaslaný ministerstvem vnitra k povinně zřízeným datovým schránkám si podle Digitální a informační agentura nevyzvedlo 321 tisíc osob. Ne všichni z nich ji ale museli ignorovat. „Někteří se mohli přihlásit přes Identitu občana nebo bankovní identitu,” uvedl již dřív ředitel Mesršmíd.

Datová schránka je nicméně aktivní od patnáctého dne po doručení dopisu, a to i fikcí, což nastává desátým dnem po uložení nevyzvednuté zásilky. „Pokud si lidé dopis nevyzvedli, třeba kvůli pobytu v zahraničí, či jej ztratili, není třeba panikařit. V tomto případě lze navštívit nejbližší pobočku Czech Point, kde jej školení pracovníci dále navedou. Návštěva zabere jenom pár minut a služba je bezplatná,“ informovala mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Ministr vnitra Vít Rakušan hodnotil plnění úkolu ze zákona zřídit více než dva miliony datových schránek jako úspěšné. „Během toho se navíc potvrdilo, že o datovku mají zájem i běžní občané. Třeba v lednu si ji dobrovolně zřídilo o 239 procent nepodnikajících fyzických osob více než v předchozím období. Je to tedy jasný důkaz, že datová schránka není pro občany žádný strašák, ale moderní nástroj, jak jednat nejen se státní správou,“ tvrdil Rakušan na konci března.

Povinné datové schránky



• Stát letos založil datové schránky dvěma milionům živnostníků a spolkům či nadacím, které ji doposud neměli zřízenou.

• Komunikace se státem a úřady je poté pro ně možná jedině jejich prostřednictvím. Zrušit se dají pouze zrušením živnosti.

• Celkem mělo být v Česku na konci března na čtyři miliony datových schránek.

• Podle Digitální a informační agentury, která je má nově na starosti, se do začátku května do datových schránek ještě vůbec nepřihlásilo asi 790 tisíc uživatelů.

• Při ignorování schránky podle expertů hrozí lidem, že se neseznámí s důležitými dokumenty, které jim do ní přijdou.