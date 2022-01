Městský soud loni zohlednil, že Rathovo hodnocení z věznic bylo velmi kladné a pro nápravu udělal maximum. Státní zástupkyně ale namítala, že nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jaký to mělo vliv na nahlížení politiky. Připomněla i to, že nezaplatil celý peněžitý trest. Zmínila také, že propuštění by mohlo být předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Návrhem se zabývaly soudy v Brně, protože Rath si trest odpykával ve věznici v Brně-Bohunicích. Žádost nepodal Rathův advokát, ale organizace Svaz pacientů České republiky.

Exposlance Kotta z Rathovy korupční kauzy propustil soud z vězení

Policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy. V této takzvané první větvi kauzy Rath dostal sedmiletý trest vězení a také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU. Z částky zatím zaplatil zhruba polovinu. Rozsudek v této větvi korupční kauzy kolem Ratha loni potvrdil Nejvyšší soud, když odmítl všechna dovolání.

Další verdikt v dubnu

Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok, uložil mu také osmnáctimilionový peněžitý trest. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se teprve bude zabývat odvolací vrchní soud, a to v dubnu.