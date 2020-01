Předchůdcem Večerníčku byl cyklus pohádek Stříbrné zrcátko. Teprve 2. ledna 1965 se stal ucelenou formou s pravidelným nedělním vysíláním. Mezi jeho vůbec první patřila Pohádka o klukovi a kometě se Štěpánkou Haničincovou v hlavní roli. Následoval ji první animovaný seriál Pohádky ovčí babičky s nezaměnitelným hlasem Jiřiny Bohdalové.

Emil, Rumcajs, Žížaláci

Od roku 1967 dostalo pásmo své pravidelné místo na televizní obrazovce, a to třikrát týdně. Úterý zpravidla patřilo moderovanému Večerníčku se Štěpánkou Haničincovou a čertíkem Bertíkem nebo s tetou Boženkou v podání Jitky Frantové a robotem Emilem.

V témže roce děti poprvé zhlédly dnes legendární loutkové Broučky a stejně tak populární animovaný seriál O loupežníku Rumcajsovi, který se mimochodem vrací k nejmenším právě v těchto dnech, ovšem ne v původní černobílé, ale ve vybarvené verzi.

Postupně se diváci seznámili například s Pohádkami z mechu a kapradí, s Klukem z plakátu, se Štaflíkem a Špagetkou, Spejblem a Hurvínkem či Makovou panenkou (to bylo v roce 1973, kdy začal Večerníček dávat dětem dobrou noc každý večer).

V roce 1974 se pak uskutečnila premiéra první řady kultovního hraného projektu Krkonošská pohádka. Následně se svého uvedení dočkaly animované příhody Maxipsa Fíka, Kosích bratrů, Krtka, Mikeše, Rákosníčka, Boba a Bobka, Zvířátek pana Krbce, Včelích medvídků, Jáji a Páji nebo Pata a Mata. Z novějších pohádek jsou to třeba Krysáci, Žížaláci, Bílá paní na hlídání, Kokoškovi na cestách anebo loutkové Povídání o mamince a tatínkovi.

Nositel odkazu

Díky stovkám kvalitních literárních předloh, scénářů, výtvarných stylů a režijních přístupů je Večerníček hrdým nositele odkazu české animátorské školy, která je dnes známá všude na světě. „Na jedné straně to vnímám jako obrovskou výhodu, jelikož dnes máme na co navazovat, na druhé straně je to i velký závazek. A to nejen ve smyslu nároků, které máme na všechny nové příběhy, ale i ve smyslu péče o všech tři sta sedmdesát cyklů, které u nás vznikly,“ uvedl při oslavě večerníčkovských padesátin generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Mnozí jistě vědí, že pozdrav Dobrý večer a Dobrou noc namluvil tehdy šestiletý Michal Citavý (znělku natočil v srpnu 1964 režisér Václav Bedřich). „Byly prázdniny, dětští herci, které měla televize v evidenci, byli rozptýleni po kraji. A já jsem byl s babičkou a dědečkem na Kárově asi dvacet kilometrů od centra Prahy. Takže pro mě poslali auto, odvezli mě do studia a vrátili nepoškozeného zpět,“ okomentoval Citavý svůj zážitek.