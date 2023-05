U časopisů nedokážeme odlišit ty vědecké, kulturní a odborné od ostatních, noviny s takto přidanou hodnotou neznám. Tak vysvětlil v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi premiér Petr Fiala vyšší daně na tištěné noviny než na časopisy. Noviny totiž spadají od ledna příštího roku pod vyšší daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši jednadvaceti procent, zatímco časopisy pod nižší sazbu dvanácti procent.

Český premiér Petr Fiala | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Vláda se snažila systém DPH v prvé řadě zjednodušit – a v takovém případě nelze rozlišovat mezi jednotlivými tituly časopisů, které mají například vědecký nebo kulturní přínos, od spíše bulvárních tiskovin,“ řekl doslova premiér Fiala.

Když v pořadu moderátor Václav Moravec opáčil, zda premiér nemyslí, že hájí hloupost, Fiala odpověděl. „Nehájím hloupost a nezlehčoval bych to,“ tvrdil premiér v reakci na srovnání seriózních novin s bulvárními a lifestylovými časopisy.

KOMENTÁŘ: Vláda ničí média

Tomuto rozhovoru předcházel úvod, v němž Moravec Fialovi a divákům ukázal jednu z mnoha parodií na úsporný vládní balíček, kde před regálem lifestylových časopisů visel nápis Vědecké časopisy.

Někteří vydavatelé po zveřejnění vládního návrhu hovoří o konci vydávání tištěných novin. „Opatření vlády se tak zcela míjí účinkem. Jednak by tím snížil daňový příjem státu, jednak to znamená zásadní ránu pro boj s dezinformacemi, zejména u starší generace, pro kterou jsou deníky často jediným zdrojem informací,“ napsal ve vyjádření generální ředitel vydavatelství Vltava Labe Media Vít Nantl. Součástí tohoto mediálního domu je i Deník a denik.cz.

Premiér Petr Fiala v živé debatě Deníku hned dvakrát slíbil, že se zvyšovat DPH na tištěné noviny nebude:

16. února 2023:

Zdroj: Deník

13. dubna 2023:

Zdroj: Deník

Přesunutí novin do základní sazby a časopisů do té snížené přitom znamená, že při nákupu lifestylového tak lidé odvedou méně peněz do státní kasy, než při nákupu seriózního deníku. „Moc nevěřím tomu, že by někdo zastavil vydávání tištěných novin. Navíc lidé se dostanou k informacím prostřednictvím internetových zdrojů, veřejnoprávní média jsou dostupná všem volně. Určitě nehrozí nějaká katastrofa,“ hájil opatření premiér.

Kritika od vydavatelů i odborníků

Když se v pořadu moderátor Václav Moravec zeptal, zda premiér nemyslí, že hájí hloupost, Fiala odpověděl. „Nemyslím a nezlehčoval bych to,“ řekl. Toto však kritizují jak vydavatelé deníků, tak další odborníci a také mnozí politici.

Mezi nimi i evropská eurokomisařka za Českou republiku Věra Jourová.

„Tištěná média jsou už nyní pod obrovským tlakem digitálních platforem. Nezvyšování daňové zátěže pro tištěná média je proto naše základní doporučení. Zejména ruské dezinformační kampaně jdou přes digitální kanály. Proto bychom byli rádi, aby lidé používali i jiné zdroje informací, jako jsou například tištěná média. V současné situaci je opravdu zásadní, aby tady taková možnost byla,“ řekla Jourová Deníku.

Vláda chce pro tisk nejvyšší DPH v EU. Fiala porušil slib, vydavatelé protestují

Podle ní je krok české vlády v naprostém rozporu s tím, co dělají unijní státy. „Většinou si uvědomují, že potřebujeme nezávislá, seriózní média, včetně těch tištěných. Je to další rána pro ekonomickou kondici médií a tištěných médií obzvlášť,“ poznamenala.

Celou debatu můžete zhlédnout ZDE.

Vyjádření Víta Nantla, generálního ředitele Vltava-Labe-Media, vydavatele Deníku:



„Jde o bezprecedentní pokus o likvidaci nezávislých a svobodných médií. Jinak si aktuální pokus vlády neumíme vysvětlit. V EU jsme jediná země s tak vysokou sazbou bez jakékoliv další systémové podpory nezávislých médií. Reálně představuje zdražení novin z titulu DPH pro čtenáře více než 700 Kč ročně navíc. Aktuálně tištěné noviny meziročně klesají průměrně o 15 %, v čemž se již odráží výrazné zdražení ceny všech titulů v roce 2022. Rostoucí náklady na distribuci novin donutí všechny vydavatele k dalšímu výraznému zdražení i v letošním roce, což nevyhnutelně bude znamenat další akceleraci propadu trhu.



Aktuální zvýšení DPH znamená pomyslný hřebíček do rakve v nejhorší možnou dobu, protože toto navýšení už trh nedokáže absorbovat. Zvýšení DPH nás tak vede k tomu, že zcela reálně zvažujeme zastavení vydávání tištěných novin. Opatření vlády se tak zcela míjí účinkem. Jednak snižuje daňový příjem státu, a jednak to znamená zásadní ránu pro boj s dezinformacemi, zejména u starší generace, pro kterou jsou deníky často jediným zdrojem informací.“