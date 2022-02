„Je to sice již taková rarita, ovšem v terénu je to spolehlivé auto. Předčí i mnohé modernější. Rozhodně bychom se ho nechtěli zbavit, i když jsou na něm nutné každou chvíli opravy. Modernizovat techniku bychom ale potřebovali. Nové zásahové auto by bylo zapotřebí,“ přiznává starostka tamního sboru Marcela Matyášová.

Novinka u hasičů. K zásahům pojedou i jejich zdravotníci, pomohou s tříděním

A rozhodně není sama. Stejný sen o zásahovém vozidle s mladším rokem „narození“ mají i tisíce dobrovolných hasičů po celé České republice. Technika některých sborů připomíná spíše muzejní kousky, jejichž nejlepší léta pamatují dědové dnešní generace. S vypětím všech sil se historické kusy daří udržovat v zásahové pohotovosti.

Jen pro představu: CAS, tedy cisternová automobilová stříkačka, má životnost maximálně 20 let. V provozu u jednotek sboru dobrovolných hasičů jich je v provozu 2 356 kusů. Více než polovina, konkrétně 1 352 vozidel, je starší 25 let.

Zastaralá technika

Zastaralost techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, jež jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému, připouští i Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS) ČR.

„Na tuto skutečnost upozorňuje vedení HZS dlouhodobě. Zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů je obec, případně podnik, touto cestou jsou tedy jednotky financovány. Faktem však je, že dobrovolní hasiči, stejně jako HZS ČR, jsou dlouhodobě podfinancováni. Bohužel se tento dluh nedaří efektivně snižovat, a proto bohužel plíživě narůstá,“ připouští mluvčí profesionálních hasičů Rudolf Kramář.

Policii či hasiče Češi nově přivolají i pomocí SMS. Zpráva má ale svá pravidla

Existuje i zcela nový odhad, který odborníci provedli na začátku letošního roku. Pokud by mělo dojít k modernizaci techniky u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, které pomáhají profesionálům, znamenalo by to investici ve výši necelých 14 miliard korun. A realita? V letošním roce by podle návrhu ředitelství profesionálních hasičů mohla být obměna o trochu rychlejší.

„Jen za uplynulý rok bylo prostřednictvím Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR ze státního rozpočtu poskytnuto jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí 310 milionů korun jako investiční dotace. Pro letošní rok je v návrhu 510 milionů korun,“ říká mluvčí hasičů. K modernizaci techniky nedochází jen nákupy, ale také převodem od profesionálních hasičů. Jedná se o techniku, která je pro „profíky“ již zastaralá, ovšem dobrovolným hasičům může sloužit dalších několik let.

Hledání zdrojů

Deficit v obměně techniky se naštěstí daří i díky dotacím nejen ze státního rozpočtu, ale i třeba Evropské unie, držet na uzdě. „Vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska sdílí názor, že v současné době je tento trend nastaven optimálně, je ale velmi důležité, aby byl zachován. Bohužel se ale stále potýkáme s deficitem, který vznikl zejména v posledním desetiletí minulého století. V té době se investiční dotační tituly na obnovu techniky či objektů sloužících jako zázemí pro dobrovolné hasiče plošně prakticky neřešily,“ vysvětluje starosta sdružení Monika Němečková.

Armáda a policie i letos verbují tisíce lidí, většina vypadne v psychotestech

Nadále tak trvá přetlak neuspokojených žádostí a je potřeba hledat zdroje peněz, kde se dá.

K 1. lednu 2022 bylo v jednotkách požární ochrany v České republiky celkem 62 694 dobrovolných hasičů z jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a 918 dobrovolných hasičů v rámci jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků. „Pro celý systém jsou tito dobrovolní hasiči doslova nepostradatelní. Bez jejich zapojení bychom nemohli zvládnout větší události, jako byla například likvidace následků silného větru v posledních dnech,“ uzavírá mluvčí Kramář.