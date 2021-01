Jaká kritéria a které sporty dostávají nejvíce? Na to se Reportéři Deníku zeptali ve velké anketě. Odpovědi zástupců krajských samospráv přinášíme na následujících stránkách. Část hejtmanství odpovědi nedodala ve stanovené lhůtě, ve výčtu proto chybí.

Zdroj: Deník / Pavel Netolička

Moravskoslezský kraj, hejtman Ivo Vondrák (ANO)

Využijete výsledky průzkumu NSA, nebo máte vlastní kritéria?

O tomto průzkumu víme jen z médií a v danou chvíli neuvažujeme, že bychom tyto výsledky nějakým způsobem využili k rozdělování prostředků do sportu. Je to i proto, že neznáme přesnou metodiku průzkumu, počet respondentů i jejich složení nebo časové období, ve kterém probíhal. Lidé přece mohou jinak odpovídat v létě, jinak v zimě, podle aktuální situace. Důležitá je také přesná interpretace výsledků průzkumu. V kraji dáváme při rozdělování finančních prostředků do sportu přednost objektivnějším kritériím, jakými je například počet členské základny klubů, účast v nejvyšší soutěži daného sportu, i dalším.

Kolik peněz v minulém roce kraj rozdal na sport?

Okolo 150 milionů korun. Z této částky zamířilo pětatřicet milionů formou dotačního programu do sportovních klubů podle členské základny. Dalších sedmatřicet milionů bylo poskytnuto formou dotačního programu pro vrcholový sport klubům, jejichž družstva dospělých hrají nejvyšší celostátní soutěže. Dále jsme dvanácti miliony dotovali sportovní akce konané v Moravskoslezském kraji a mládežnickou reprezentaci kraje na mezinárodních soutěžích. Zbývající peníze byly poskytnuty na ostatní sportovní aktivity a individuální dotaci dostaly významné sportovní akce kraji – mj. Zlatá tretra, Mistrovství Evropy ve volejbale – financovali jsme i rozvoj sportovní infrastruktury či krajskou výpravu na olympiádě dětí a mládeže. Přesné podmínky dotačních programů jsou na webových stránkách kraje.

Které tři sporty obdržely z uvedené částky největší dotaci a kolik to bylo?

To nelze přesně určit, protože některé dotace směřují například do sportovní infrastruktury, která slouží pro několik sportů. Typickým příkladem jsou investice do sportovních hal, kde se hrají házená, basketbal, volejbal a další sporty. Nicméně se dá předpokládat, že nejvyšší podíl financí je určen pro fotbal a lední hokej, následuje trojice basketbal, házená a volejbal. Rozdíl mezi kraji může být i v tom, zdali a které kluby hrají nejvyšší soutěže. Pokud je v Česku kraj, který nemá zástupce v nejvyšší fotbalové a hokejové lize – což jsou bezpochyby nejnákladnější profesionální sporty v České republice – tak to určitě může ovlivnit nejen částku směřující do sportu, ale také její strukturu. V našem kraji máme pět zástupců v těchto sportech. Z fotbalu je to Baník, Karviná a Opava, za hokej Vítkovice a Třinec. Třeba na Vysočině nemají ani jeden takovýto klub hrající nejvyšší soutěž.