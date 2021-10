Velký dodavatel elektřiny Bohemia Energy ohlásil konec, Pražská plynárenská zdražuje o 25 procent. Na koncové zákazníky se valí jedna špatná zpráva za druhou. Co s tím dosluhující vláda ještě může udělat?

Několik důležitých kroků, s nimiž už jsme začali. Rozhodli jsme se do konce letošního roku snížit DPH ve výši 21 procent na energie na nulu a zároveň jsme připravili návrh zákona, který by toto opatření prodloužil na celý příští rok. To je zásadní pomoc.

Kdykoliv se snížila DPH na jakékoliv zboží, v jeho ceně se to většinou neprojevilo. Kde mají lidé jistotu, že tentokrát bude na složenkách reálně minus 21 procent?

Koncová cena by se opravdu měla o tuto částku snížit, protože nepředpokládáme, že by více než čtyři sta dodavatelů zneužilo situace k vlastnímu obohacení. Je tam taková konkurence, že by odběratelé okamžitě přešli k někomu jinému. My nemůžeme zasahovat do tržního prostředí tím, že bychom cenu zastropovali, to by nám Evropská komise nedovolila. Česká vláda a Energetický regulační úřad tady mají velmi malý manévrovací prostor. My jsme přistoupili k tomu, co udělat lze, a to je snížení DPH a odpuštění poplatku za obnovitelné energetické zdroje, což pro průměrnou domácnost bude činit 1500 korun ročně.

Zatím ale není jisté, zda sražení DPH na nulu Evropská komise schválí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je to zatím jen předjednáno a razítko by mohlo být získáno zpětně. Co když se to nestane?

Přece nemůžeme stahovat gatě před brodem. Jsme tady od toho, abychom bojovali a nenechali se Evropskou komisí tlačit do rohu, jakmile naznačí, že by to nemuselo dopadnout. Navíc požadavek jít na nulu nemáme z 27 států zdaleka jenom my, byť Česká republika je vlajkonošem tohoto tématu. Jsme přesvědčeni, že máme natolik silné argumenty, že Evropská komise nás nebude nikterak penalizovat.

Pravděpodobný příští premiér Petr Fiala uvedl, že plošná řešení nejsou ideální, a místo nich navrhuje nejvíce zasaženým domácnostem zvýšit příspěvek na bydlení. Andrej Babiš to označil za nesmysl. Proč?

Pan Fiala energetice nerozumí, což v posledních dnech prokázal několikrát. Toto opravdu není žádné řešení, protože příspěvek na bydlení dostává zhruba dvě stě tisíc domácností, ale my se bavíme o 4,3 milionu domácností a 5,3 milionu odběrných míst. Těm všem chceme ulevit cestou nulového DPH a odpuštění příspěvku na obnovitelné zdroje. Oproti tomu pan Fiala chce pomoci dvěma stům tisícům lidí, což je absolutní nepoměr. Drtivé většiny občanů by se to vůbec nedotklo.

Není snad logickým pravicovým přístupem pomoci jen těm opravdu nejpotřebnějším a všichni ostatní se holt musejí postarat sami a sáhnout hlouběji do kapsy?

Není. Nastupující garnitura si vůbec nezjistila, co je takzvaná energetická chudoba. Čísla OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – pozn. red.) hovoří o tom, že by se řádově mohla týkat 3,5 milionu lidí.

Znamená to, že by neměli na zaplacení elektřiny a plynu, tudíž by byli bez světla a tepla?

Přesně tak. Jsou to lidé, kteří by se při předpokládaném zvýšení cen energií mohli dostat do takové nouze, že by neměli na jejich zaplacení. Pan Fiala ale nabízí pomoc pro dvě stě tisíc domácností, tedy dejme tomu pro šest set tisíc lidí. A já se ptám, co ty další zhruba tři miliony?

Petr Fiala možná není odborník na energetiku, ale je zdatný politik a jako takový se hned po volbách nechal slyšet, že kvůli zdražování elektřiny a krachu dodavatelů byste měl hned rezignovat. Vidíte u sebe aspoň nějaký díl viny na aktuální situaci?

Pan Fiala se tímto výrokem akorát znemožnil, energetická obec se mu vysmála. I jeho nezdatní poradci musejí vědět, že stát nemá absolutně žádnou možnost zasáhnout do cenotvorby na plně liberalizovaném energetickém trhu, který funguje na bázi poptávky a nabídky. My jsme udělali v dané chvíli maximum, nikdo nezůstal bez dodávek elektřiny, lidé byli okamžitě informováni, jsme v kontaktu s dodavateli poslední instance, žádný z nich nespekuluje, chovají se férově. Pravda ale je, že energie budou dražší.

Vzpomínám si na předvolební debaty, v nichž předseda KSČM Vojtěch Filip navrhl zastropování ceny regulované složky energií, což umožňuje zákon o cenách. „Muselo by se rozhodnout podle paragrafu osm o tom, že se limituje cena dodávky,“ řekl. Děláte to?

To jsme udělali už dávno, ale jde o relativně menší část celkové ceny, neregulovaná složka je daleko vyšší, takže zásahem státu v regulované části to nejsme schopni zvrátit.

Těsně před volbami sněmovna schválila zákon proti energetickým šmejdům, ale ten cílí hlavně na podomní obchodníky. Jaký smysl má u gigantů typu Bohemia Energy, kteří se k nim podhodnocenou cenovou nabídkou vlastně také řadí?

Bohemia Energy měla stamiliony na účtech, takže tam nehrozilo finanční nekrytí až do chvíle, než ceny vystřelily nahoru. O šmejdech mluvíme v trochu jiné souvislosti. Nejde o spekulaci s cenou, ale o agresivní metody při získávání klientů. Mimo jiné i to Bohemia Energy dělala, což nezůstávalo bez odezvy. Stačí se podívat na seznam pokut, které za to dostávala. Bohužel to nemělo oporu v zákoně. Ten byl schválen teprve díky naší vládě, bohužel až v září, protože dříve opozice různě obstruovala a tento bod se stále odkládal. Norma bude platná od ledna příštího roku a energošmejdi ve valné většině skončí.

Dosud jsme se bavili o dodavatelích elektřiny, ale to není jediná pohroma. Vladimir Putin si hraje s Evropou přes dodávky plynu, v Bruselu se stále drží zásad Green Dealu. To vše se promítne do ceny potravin, stavebnin, dovolených. Mají se rodiny bát, že je zdražování zcela udusí?

Pan Fiala říká, že se tomu čelit dá, neboť lze ovlivnit spekulace prezidenta Putina a Spojených států a zvrátit celosvětový nepoměr nabídky a poptávky, tak mu v tom budeme držet palce. Každý soudný člověk ale ví, že tomu se zabránit nedá. Když roste cena ropy, v Česku to nijak ne-ovlivníme, a totéž platí o cenách energií na světových trzích. Naše opatření jsou krátkodobého charakteru, aby náraz nebyl tak velký. Dlouhodobé řešení je zdravý energetický mix, který z nás udělá soběstačnou zemi nezávislou na importech. Když jsme před mnoha měsíci nabádali, ať se soustředíme na dobudování jaderných bloků a utlumujeme uhlí pomaleji, někteří zelení nadšenci se ohrazovali a ptali se, proč na to tak tlačíme, když elektřinu je možné dokoupit ze zahraničí. Opravdu nemusíme mít ambici elektřinu vyvážet, ale nesmíme být závislí na dovozu a cizích cenách.

Bude teď uznání jádra jako čistého zdroje a pomalejší útlum uhlí reálnější jak doma, tak hlavně v Bruselu?

Bude to nesmírně náročné. U vlády bude pětikoalice, která na to nemá stejný názor. Jsou tam Piráti, TOP 09 a lidovci, což jsou nadšenci do zelených zdrojů. Vedle toho je tam pragmatická ODS, takže to nebude vůbec jednoduché. Přitom vyjednávání s Evropskou komisí musí být z naší strany jasné a doma se nesmíme příliš hádat. Když jsem nastoupil na ministerstvo a v Bruselu jsem řekl, že chceme budovat jádro, všichni zvedli obočí. Po dvou letech náročných diskusí Evropská komise po tlaku České republiky, ale třeba i Francie ustupuje od negativního pohledu na jádro a uznává, že je to bezemisní zdroj, bez něhož zelené ambice nelze naplnit. Redukci uhlí podporujeme, ale musí to být v rozumném čase a jeho výpadek se musí v předstihu nahradit. Ani na minutu nepřipouštím argument, že utlumíme některé zdroje, aniž by byly nahrazeny jinými.

Ani metody útlumu nejsou příliš zvládnuty. Pavel Tykač, majitel Sev. en Energy AG, v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že emisní povolenky vůbec nesplnily svůj účel, tedy rychlý přechod od uhlí na bezemisní zdroje. Jak to?

Částečně to zafungovalo, ale pak se to zcela vymklo kontrole. Problém je ve vývoji cen emisních povolenek. Původně se cena za tunu CO2 měla v roce 2030 pohybovat mezi 30 a 40 eury. Teď je rok 2021 a tuna stojí přes 60 eur. Na to nikdo nebyl připraven. Dnes jsou vysoké ceny dány o něco méně zelenou ideologií a více spekulacemi a nevyváženou nabídkou a poptávkou. Navíc obnovitelné zdroje jsou nestabilní, stačí, když o něco méně fouká, a už je elektřiny nedostatek. K tomu přidejme odstavení jádra v Německu a konec uhlí v klíčových zemích. Na malér je tím zaděláno. Proto je nutné postupovat s rozumem. Jsem zvědavý, jak nová pětičlenná vláda tohle ustojí. Vezměte si, že Piráti budou mít dva ministry, což vůbec není málo. Budou prosazovat svoje zájmy a stačí se podívat, jak hlasovali jejich europoslanci. Vždy byli ostře prozelení a proti jádru.

Z kuloárů zní, že ministrem průmyslu a obchodu by se mohl stát šéf lidovců Marian Jurečka. Dobrá volba?

Nechci to hodnotit. Samozřejmě znám většinu lidí, kteří sem kandidují, a nepřeji jim nic špatného. Jdou do neklidné doby, která je dána energetickou krizí a nedostatkem komponentů nejen v automobilovém průmyslu i doznívajícím covidem. Musí tady proto být někdo zkušený, kdo není jen energetik, ale člověk se širším záběrem.

Je jím Marian Jurečka, který se vždy profiloval jako odborník na zemědělství?

Byl ministrem zemědělství, ale v poslední době se angažuje v oblasti energetiky, kde ovšem cítím obrovský tlak solárních hráčů a návrat do doby před deseti lety. My jsme lobbistickým tlakům a kmotrům také čelili, ale ubránili jsme se jim. Za průmysl to mohu garantovat. Sice byli vyslyšeni, ale nikomu jsme nešli na ruku. Ujišťuji vás, že po výhře pětikoalice u lobbistů začaly lítat špunty.

Premiér Andrej Babiš řekl natvrdo, že podle něj je Jurečka kůň solárních baronů a lobbistů za obnovitelné zdroje. Má pro to nějaké důkazy?

Marian Jurečka předkládal zákony, které pocházejí z dílny solárních hráčů, to je všeobecně známo. Je v těsném kontaktu se Svazem moderní energetiky. To bych nikomu nevyčítal, protože je dobré být v kontaktu se všemi, ale on je pouze s nimi. My jsme si nikoho nepustili k tělu. To na hnutí ANO silovým hráčům vadilo nejvíc, protože byli zvyklí si republiku rozdělit. Dupli si a vždy někoho podplatili, dotlačili argumenty do rohu nebo ho vydírali. My jsme se vydírat nenechali.

Vidím, že už se zabydlujete v opoziční roli…

To, že jsme se nenechali nikým koupit, je přece zásadní věc.

Oponenti by namítli, že jste nemuseli, neboť Andrej Babiš si sám všechny koupil.

Tak to přece není. My jsme měli záklopku, že se nikým nenecháme nikam dotlačit. To zákulisním hráčům hrozně vadilo.

Je to jeden důvodů, proč jste nevyhráli tak, abyste mohli sestavit vládu?

Faktorů bylo víc, ale samozřejmě těch pět stran dělalo všechno, abychom nevyhráli. A to za mohutné podpory lobbistických skupin, které měly absťák z toho, že se deset let nedostaly k zakázkám, které by si nadiktovaly.

Nemám pocit ani žádné indicie, že by za Piráty stáli nějací lobbisté a kmotři.

Za Piráty asi ne, spíš za těmi tradičními stranami. Je to otázka lobbingu v telekomunikacích, energetice, dopravě. Mohl bych napsat knížku o tom, jaké manýry byly na dopravě, kdo tam diktoval a jaká byla role ministrů. Tomu jsme utnuli tipec, což se jim logicky nelíbilo.

Nabídnu jiné vysvětlení. Sociologická data říkají, že hnutí ANO neporazily Praha a Brno, ale menší města do 20 tisíc obyvatel. Zdejší živnostníci, řemeslníci, restauratéři byli naštvaní na to, co vláda dělala za covidu, a šli volit koalici SPOLU.

Možné to je. Hnutí ANO dostalo podobný počet hlasů jako v minulých volbách. Připomínám, že jsme osm let ve vládě, poslední čtyři roky jako nejsilnější strana. Od jara 2020 tu přitom byla naprosto mimořádná situace s covidem. Museli jsme zavřít ekonomiku, školy, kulturu, sport, všechno. Lidé z toho pochopitelně byli nešťastní, ale udělat jsme to museli. A krátce po tom byly volby. Ačkoliv jsme to nezpůsobili, mnoho lidí cítilo frustraci.

Možná si vyhodnotili, že jste to nezvládli dobře, pomáhali jste pomalu a málo cíleně.

Paní redaktorko, stálo to 340 mi-liard korun. Dnes nám vyčítají, že jsme utratili příliš mnoho, a proto je tu teď inflace. Ta je ovšem především importovaná, protože my nemáme vliv na ceny ropy, energií a logistiky. Připouštím, že lidé po ročním půstu poptávají zboží a chtějí nakupovat, což jistý vliv na zdražování má. Znamená to, že kvůli tomu jsme lidem neměli snížit daně a nabídnout jim covidové programy? Bavím se s živnostníky a podnikateli, kteří byli možná zpočátku naštvaní, ale teď zpětně si to vyhodnocují tak, že pomoc státu nebyla vůbec špatná.

Další argument zní, že Andrej Babiš svou agresivní a dehonestující kampaní odradil spoustu voličů a jiné naopak donutil jít hlasovat pro opozici. Nesnažil jste se ho přesvědčit, aby se mírnil?

Některé odradil, jiné získal. O tom, že jsme nevyhráli tak, abychom mohli sestavit vládu, se nerozhodovalo v čele peletonu, ale na jeho konci. My jsme získali 27,1 procenta, což třeba v dubnu, kdy Piráti měli 28 procent, vypadalo zcela nereálně.

Děkuji za nápovědu. Šéf ANO si tou útočnou rétorikou totiž zřejmě zlikvidoval všechny potenciální koaliční partnery a na úkor Pirátů posílil STAN, TOP 09 či lidovce.

Ano, někteří lidé nám říkali, že jsme byli příliš tvrdí a de facto jsme porazili i ty, kteří by nás mohli ve sněmovně podpořit. Nemohli jsme ale přece vstupovat do hry s tím, že jim to darujeme a z taktických důvodů budeme lidem doporučovat, aby volili ČSSD, komunisty nebo Přísahu. My hrajeme stylem kanadsko-amerického hokeje, rychle, tvrdě, účelově a střílíme z každé pozice. Zatím to fungovalo a my se nemáme za co stydět.

Bude to fungovat i z opozičních lavic?

Nepochybně. Budeme tvrdou, ale férovou opozicí. Zažil jsem, když se do nás jenom trefovali, všechny ty nesmysly, lži. Vždycky jsem si říkal, že takto bych to nechtěl dělat. Budeme ale nekompromisní. Myslím, že nikdo nezná průmysl a dopravu lépe než já, protože jsem si tady všechno prošlapal. Budu sledovat každý detail a neodpustím nic. Když ovšem shledám, že dělají něco dobře, nebudu jejich úsilí torpédovat.

Ani na vteřinu jste nepřemýšlel, že byste se vzdal mandátu a vrátil se k podnikání?

Ne, naopak mě to nakoplo. Z boje neutíkám. V padesáti letech jsem zásadně změnil svůj život, ačkoliv jsem se neměl špatně a nemusel jsem to dělat. Pan Babiš mě přemluvil, já jsem všechno prodal a šel do toho. K profesi politika patří vítězství i prohry. My jsme těsně prohráli…

Druhá část zní, že příště vyhrajete?

O tom nepochybuji ani na minutu. Je jisté, že vyhrajeme. Jediná otázka je, zda za čtyři roky, nebo o něco dříve. Projít si opozicí ale není vůbec nic špatného, i pro mne to bude zajímavá zkušenost.

Bude hnutí ANO s převážně pravicovými poslanci zastupovat i milion lidí, jejichž hlasy propadly?

Podle mě dnes už dělení na pravici a levici nefunguje. Mne přece nikdo nemůže nařknout, že jsem se na průmyslu a dopravě choval levicově.

Právě. Neuplatněné hlasy ovšem patří hlavně levicově naladěným voličům, nízkopříjmovým rodinám, méně vzdělaným lidem.

Pan Fiala říká, že ANO bylo už v minulých letech typickou levicovou stranou, avšak podle mě naše resorty pravicověji snad ani řízeny být nemohly. Jenže toto dělení opravdu nefunguje, snad pouze pro někoho, kdo politologicky žije ve studené válce. Zkuste v USA vyprávět o pravici a levici. Dělítka tam vedou úplně jinudy, jsou to zelená ideologie, gender, migrace, rasismus. Ani terorismus a ekonomické problémy nemají levicové nebo pravicové řešení. Debata se povede o tom, zda se má dělat restriktivní, nebo expanzivní fiskální politika. Hnutí ANO je koncipováno tak, že může obsáhnout jak podnikatele, tak zaměstnance. My jsme vysoce tržně orientovanou stranou, ale máme sociální záklopku. Ta se projevuje třeba tím, že seniory, kteří celý život pracovali, nikdy nehodíme přes palubu. Nejsme korporátní ani odborářskou stranou, ale čímsi, jako je rodinná firma. Takový podnik je tržně zaměřený, extrémně pracovitý, s přátelskou atmosférou a péčí o své zaměstnance. Lidi to tam baví a chtějí tam zůstat. Zdravá ekonomika je vždycky postavena na rodinném podnikání. Hnutí ANO je nositelem této filozofie.

Měl by Andrej Babiš kandidovat na prezidenta?

Podle mě ano. Jsme nejsilnější stranou, máme dvojnásobek mandátů než ODS. Je proto nepředstavitelné, že by hnutí ANO nepostavilo svého kandidáta, a já si nedovedu představit, že by to byl někdo jiný než jeho zakladatel a vítěz několika voleb. Málokdo zná Andreje Babiše tak jako já a vím, že pro republiku vykonal strašně moc, obětoval tomu byznys, rodinný život, veškerý čas. Je nezkorumpovatelný. To jsou předpoklady, které by mohly voliče oslovit.