Cestování napříč Českem se zhruba za týden na několik měsíců značně zkomplikuje. Řidičům nezbude nic jiného než se obrnit trpělivostí. Od poloviny května je totiž čeká v Praze na silnicích peklo. Začne druhá etapa rekonstrukce Barrandovského mostu, naprosto klíčové silniční tepny. Omezení provozu ovšem nezpůsobí komplikace jen v hlavním městě, ale bude mít vliv i dálkový tranzit.

Z opravy Barrandovského mostu v Praze. | Foto: Deník/Radek Cihla

Pomyslný špunt vyžene tisíce aut na objízdné trasy. Plynulost dopravy se tak značně omezí i na jiných tazích. K tomu všemu plánují silničáři začít s rozšiřováním nejvytíženějšího úseku dálnice D1 u Brna.

Veledůležitá silniční spojka přes řeku Vltavu v jižní části Prahy v podobě Barrandovského mostu patří mezi mosty s absolutně největší frekvencí dopravy v celé České republice. Denně přes něj projede až 144 tisíc automobilů.

Měří přes 340 metrů a provoz na něm je veden čtyřmi pruhy v každém směru. Otevřel se v roce 1983, první rozsáhlejší rekonstrukce se dočkal až v loňském roce. Silničáři začali s kompletní opravou mostní konstrukce.

Loňskými pracemi ovšem oprava mostu neskončila. Naopak. Jednalo se o první ze čtyř plánovaných etap, ta poslední je naplánována na rok 2025. Celkové náklady se vyšplhají na téměř 600 milionů korun.

Omezení provozu během druhé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu.Zdroj: se svolením TSK PrahaOprava severní části mostu začne v polovině tohoto měsíce – konkrétně 15. května, a skončit by měla na konci letních prázdnin. Dělníci mimo jiné opraví spodní nosné části mostní konstrukce, odvodnění, ale také povrch mostu včetně svodidel. Provoz bude sveden do třech jízdních pruhů v každém směru.

Zásadní vliv na dopravu však bude mít uzavření barrandovské rampy od Barrandova ve směru z ulice K Barrandovu na Jižní spojku. Nebude tedy možné ulicí K Barrandovu sjíždět přímo na Barrandovský most a dále pokračovat na Jižní spojku. Řidiči by tak měli zvážit, zejména v dopravních špičkách, nutnost jízdy přes most a nebo rovnou zvolit jinou alternativní trasu. Stejně tak by měli Pražané i turisté přesedlat z vozů na městskou hromadnou dopravu.

„Zkuste se zamyslet nad tím, zda skutečně potřebujete po mostě jet, úplně nejlepší by bylo se mu vyhnout úplně. Když už přes něj jet musíte, jeďte mimo špičku," vzkazuje řidičům náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib.

Harmonogram oprav Barrandovského mostu



• 2023 - podetapa II. – počet dní dopravních omezení: 92 dní (původně v plánu: 150 dní). Práce na severní polovině jižního mostu, práce na horní části rampy barrandovské a také na spodní části jižního mostu přes Vltavu



• 2024 - podetapa III. – počet dní dopravních omezení: 92 dní (původně v plánu: 150 dní). Práce na severní polovině severního mostu, dále práce na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Modřanská



• 2025 - podetapa IV. – počet dní dopravních omezení: 82 dní (původně v plánu: 130 dní). Práce na jižní polovině severního mostu a na spodní části severního mostu přes Vltavu



Objízdné trasy vedou přes D0. Řidiči si kvůli tomu dálniční známku kupovat nemusí.Zdroj: se svolením TSK Praha



Zdroj: TSK Praha



Dopravní peklo u Brna

To ovšem nebude pro řidiče jediná komplikace při cestě napříč republikou. Už teď musí šoféři počítat s omezeným provozem na dálnici D1 mezi sjezdy Všechromy a Mirošicemi u Prahy, jedná se o 16. - 20. kilometr dálnice ve směru z hlavního města.

Další výrazné komplikace by mohly nastat už brzy u Brna. Začít by zde mělo rozšiřování dálnice směrem dál na východ na šest pruhů – od 182. kilometru u Brna – centrum až po 210. kilometr, kde se silnice E50 odklání směrem k hranicím se Slovenskem. Téměř třicet kilometrů dlouhý úsek je rozdělen do sedmi částí v horizontu osmi let.

Vše odstartuje nejfrekventovanějším úsekem D1 Brno centrum – Brno jih. „V tuto chvíli vybíráme zhotovitele. Platí, že stavební práce by měly začít zhruba v polovině roku,“ informuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Zhruba jeden a půl kilometru dlouhý úsek nejstarší české autostrády patří k nejvytíženějším v Česku. Denně tu projede zhruba 75 tisíc automobilů.

Omezení dvou nejfrekventovanějších silničních úseků se nelíbí motoristům. „Stále slýcháme, že veliké rekonstrukce budou koordinované, že budou probíhat mimo plnou sezonu, že se na opravách bude pracovat i v noci. Nic z toho se bohužel neděje. Bude to peklo, ale jako řidiči to budeme muset vydržet. Objízdné trasy se vzhledem k množství aut budou rovněž plnit a budou tu vznikat kolony. Silnice na takový provoz nejsou stavěné,“ sděluje mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igor Sirota.

Předběžný plán na rozšíření dálnice D1 u Brna



Název stavby Kilometr dálnice Termín MÚK Kývalka - Brno-západ 181,5 - 189,5 2026 - 2029 MÚK Brno-západ - MÚK Brno-centrum 189,5 - 194,5 2026 - 2029 Brno-centrum - Brno-jih 194,5 - 196 2023 - 2026 Křižovatka Černovická terasa 2024 - 2027 Brno-jih - Brno-východ 197,5 - 204,8 2026 - 2029 MÚK Brno-východ - MÚK Holubice 204,8 - 210 2027 - 2030

Zdroj: ŘSD

Delší cesta do Chorvatska

Rekonstrukce dálnice D1 u Brna a také omezený provoz přes Barrandovský most v Praze zkomplikují statisícům Čechů cestu na dovolenou do stále vyhledávaného Chorvatska. Letos by se k Jaderskému moři podle předběžných odhadů měl vydat až jeden milion Čechů. „To je o zhruba dvacet procent více než v loňském roce. O zhruba dvacet procent tak zhoustne provoz. Bude potřeba počítat s dostatečnou časovou rezervou a nezapomínat sledovat dopravní aplikace. Jihočeši se mohou vydat cestou vedoucí přes Linz, ostatní budou muset kolony a komplikace přetrpět,“ upozorňuje Sirota.

Zároveň podotýká, že k takovým situacím bude docházet i nadále. Česko totiž stále nemá vybudovanou páteřní dálniční síť. „Měla být hotová v letošním roce. Není. Mluví se o roku 2027, ale i tady už zaznívají názory, že se znovu posune,“ dodává mluvčí ÚAMK.

Stejného názoru jsou i dopravní experti. Podle nich jakákoliv oprava či modernizace současných dálnic bez možnosti odsunout dopravu na „náhradní“ dálniční úseky bude nadále působit dopravní problémy. Třeba v případě dálnice D1 je to stále chybějící severnější „záloha“ D35.

„Vše se realizuje podle toho, na co jsou zrovna peníze. Chybí tu jakákoliv koncepce. Modernizace D1 měla přijít až ve chvíli, kdy bude zprovozněná dálnice D35. Ulevilo by se tak dopravě na D1. Takže problémy u Brna i vzhledem k obrovskému provozu i složitosti trasy určitě budou,“ řekl Deníku před časem expert na dopravu a bývalý ministr dopravy Petr Moos