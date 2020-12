ON-LINE ke koronaviru ZDE

Index protiepidemického systému PES se dál drží na 64 bodech. Šestý den je tak nad hranicí čtvrtého stupně pohotovosti. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Od března laboratoře v ČR odhalily 569.205 nakažených. Vyléčilo se zhruba 498.000 z nich. V zemi aktuálně je přibližně 62.000 lidí s potvrzenou nákazou covid-19, většina má lehký průběh. V těžkém stavu bylo ve čtvrtek v nemocnicích 550 pacientů. Do statistik přibylo dalších 115 úmrtí, s koronavirem v Česku zemřelo dosud 9341 lidí.

Laboratoře ve čtvrtek provedly zhruba 23.500 testů, pozitivní výsledek měla čtvrtina z nich. Ve středu bylo pozitivních 26 procent testovaných, v úterý zhruba 23 procent.

V zemi dál platí třetí stupeň rizika. Podle pravidel by měl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po třech dnech, kdy bude skóre odpovídat přísnějšímu stupni opatření, než reálně platí, zvážit opětovné zpřísnění. Blatný ve čtvrtek po jednání vlády uvedl, že vláda tak v případě dalšího negativního vývoje epidemie covidu-19 učiní v pondělí.

Výpočet skóre PES vychází mimo jiné právě z hodnoty reprodukčního čísla. Na konci listopadu kleslo na 0,8, od té doby ale každý den mírně roste. Přes jedničku se přehouplo v neděli.

Hrozí zpřísnění opatření

Nárůst množství nakažených koronavirem zrychluje v mezitýdenním srovnání vytrvale několik dní. Už od minulého čtvrtka jsou denní nárůsty vyšší než za stejný den předchozího týdne. Předtím denní přírůstky od přelomu října a listopadu, kdy dosahovaly rekordních hodnot kolem 15 tisíc případů, klesaly.

Nejpostiženějším regionem je již několik týdnů Havlíčkobrodsko, kde za posledních sedm dní zaznamenali 505 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Relativně nejlépe na tom naopak Českokrumlovsko se 122 nakaženými na 100 tisíc obyvatel.

Pokud se bude epidemie dál zhoršovat, mohla by vláda v pondělí jednat o zpřísnění opatření ještě do Vánoc. Obchody by i ale v případě zpřísnění na čtvrtý stupeň zůstaly otevřené bez ohledu na nabízený sortiment. Zpřísnění by se týkalo také škol, ve hře je i prodloužení vánočních prázdnin o dva dny. Kabinet ve čtvrtek rozhodl, že nouzový stav bude v Česku platit do 23. prosince. Před svátky zřejmě znovu požádá poslance o další prodloužení.