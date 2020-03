V Nemocnici Na Bulovce je hospitalizován 68letý muž české národnosti, který v nedávné době pobýval na univerzitě v italském Udine. Druhým případem je žena americké národnosti ročník 1999, která studuje v Miláně.

Třetí nakažený byl hospitalizován v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. „Jde o pacienta české národnosti, ročník 1976, který byl na dovolené v Itálii, v severní části oblasti Benátsko, v rizikovém regionu. Cestoval s manželkou a čtyřmi dětmi, ty všichni jsou v domácí karanténě. Riziko nákazy u nich je výrazné. Budeme je sledovat, budou testováni v dohledné době,“ uvedl Vojtěch. Pacient byl z nemocnice v Ústí nad Labem převezen rovněž na pražskou Bulovku.

Pacienti jsou v izolaci

Hlavní hygienička Eva Gottvaldová ujistila, že ze strany hygieny probíhá vše bez potíží. Stejně tak o bezproblémovém průběhu ujistila i ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Primářka kliniky z Bulovky Hana Roháčová hovořila o tom, že klinické příběhy pacientů jsou mírné.

Ministerstvo upozorňuje, že není důvod k panice. Podívejte se, jak kvůli zbytečné hysterii dopadly regály obchodů v italském Turíně:

Primářka Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová ubezpečila, že muž i žena, kteří jsou zde s koronavirem hospitalizováni, jsou izolováni. Vše probíhá podle plánu. Česko je podle Vojtěcha na koronavirus připravené.

Ministr Vojtěch znovu apeloval na občany, aby zvážili cesty do rizikových oblastí. „Je vidět, že to riziko existuje. Prosím všechny, aby velmi vážně zvážili, aby do těchto regionů nejezdili na nějakou dovolenou, na lyžařské zájezdy,“ poznamenal k případům Vojtěch. Opatření na hranicích však podle něj zatím není namístě. „Není to proporcionální opatření. Když se podíváme na ty případy, tak se lidem projevily klinické příznaky až v České republice,“ dodal.

Nakažených přibývá

Počty nakažených celosvětově stoupají. Asie ohlásila dalších několik stovek případů nákazy. Kromě Číny, odkud se infekce šíří, přibývá nakažených lidí především v Jižní Koreji a v Japonsku. V Evropě hlásí nejvíce nakažených Itálie, Německo a Francie.

Koronavirus v Číně:

Nový koronavirus se od loňského prosince rozšířil z čínského města Wu-chan v provincii Chu-pej téměř do celého světa. Největší počet mrtvých mimo Čínu pak zaznamenal Írán. První případ úmrtí způsobeného smrtícím virem v Evropě ohlásila v půlce února Francie.

Virus má už na svědomí již téměř tři tisíce obětí a překonal tak epidemii SARS, na niž v letech 2002 až 2003 zemřelo ve světě 774 lidí. WHO kvůli viru vyhlásila globální stav zdravotní nouze.