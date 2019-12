Milada Horáková, Bertolt Brecht, Freud, Albert Einstein a konečně i Spiderman. Ty všechny a řadu dalších bylo možné v několika uplynulých letech potkat na libereckých ulicích. Střídaly se zde hvězdy světového filmu, jako jsou například Geoffrey Rush (Génius), Orlando Bloom (seriál Carnival Row), Tom Holland (Spiderman) nebo topmodelka Cara Delevingne.

Liberec patřil vždy k městům, které filmaři rádi využívali. V poslední době si zde ale doslova podávali dveře.

Natáčení seriálu Freud:

Dorazil i Spiderman

Největší senzace se odehrála v září 2018, kdy se potvrdily několikaměsíční dohady, že se za projektem nazvaným BOSCO skrývá pokračování úspěšné série o Spidermanovi.

Ač radnice mlžila, jak chtěla, instagramové profily herců prozradily své, a v momentě, kdy natáčení před libereckou radnicí začalo, vyhlíželi už všichni přítomní pavoučího muže.

„Projekt BOSCO byl v tomto směru nejnáročnější,“ poznamenala tehdy vedoucí liberecké filmové kanceláře Pavlína Sacherová, podle které to bylo poprvé, kdy musela podepsat smlouvu o mlčenlivosti.

Smlouvu o zákazu šíření fotografií z natáčení podepsali i majitelé a obyvatelé domů na náměstí.

„Mají k tomu několik důvodů. Jednak nechtějí připravit diváky o ten wow moment v kině, a pak samozřejmě chtějí mít na natáčení klid,“ dodala Sacherová. Přestože ochranka byla v tomto nekompromisní a Spidermana zahlédl opravdu jen málokdo, mohli někteří šťastlivci jeho představitele Toma Hollanda potkat v libereckých restauracích. Mladý herec byl dokonce ochotný se vyfotit se svými fanoušky.

Natáčení Spidermana probíhalo v Liberci tři týdny, během kterých se zde odehrál „festival světel“. Město sice za zábor získalo necelý milion korun, filmaři ale nechali podle Sacherové vydělat řadě majitelů restaurací nebo hotelů.

Einstein na radnici

Spiderman nebyl pro zdejší filmovou kancelář první zkušeností s velkou zahraniční produkcí. O dva roky dříve si Liberec vybrala společnost National Geographic pro svůj vysokorozpočtový seriál Génius.

Natáčelo se především na náměstí dr. Edvarda Beneše, před Severočeským muzeem a hlavně na liberecké radnici, na jejíchž chodbách se tehdy pohyboval sám Albert Einstein v dokonalém podání oscarového herce Geoffreyho Rushe. Seriál režíroval další držitel nejcennější filmové ceny Ron Howard (Čistá duše, Apollo 13, Šifra mistra Leonarda).

Z natáčení seriálu Génius:

Svastiky na nádraží

Liberecká radnice a její bezprostřední okolí patří k nejčastěji vyhledávaným lokacím. Kromě uvedených projektů se zde v posledních několika letech natáčel čínský historický seriál Poslední vízum (2017), životopisný film Milada (2017) o političce Miladě Horákové, Tenkrát v ráji (2016) o horolezci Josku Smítkovi a velký rozruch způsobilo i natáčení scén pro americký seriál z produkce Walta Disneyho Spark, kdy před radnicí filmaři nechali vybuchnout cisternu.

Natáčení seriálu World on Fire:

Oblíbenou destinací štábů je ovšem i liberecké nádraží, které je tak často ověšeno vlajkami se svastikami, že už to málokterého z cestujících překvapí. Natáčela se zde například adaptace románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále nebo německý válečný seriál Zemský soud.

Vloni se po zdejším peroně procházel dokonce i hollywoodský herec Orlando Bloom, když zde vznikaly scény pro fantasy seriál Carnival Row. „Legolase“ ovšem mohlo spatřit jen několik vyvolených.

Letos je zatím největším projektem, který se v Liberci natáčí, český seriál z prostředí mafie Zrádci. Jeho tvůrcům se jako prvním podařilo získat od města pobídku. Vedení Liberce odsouhlasilo částku 1,4 milionu korun.

Jak se už dříve vyjádřil jeden ze dvou režisérů seriálu Viktor Tauš, celkový rozpočet se pohybuje kolem 75 milionů s tím, že v Liberci by měli nechat asi čtvrtinu rozpočtu. Pod Ještěd se štáb vracel opakovaně. Využil například prostory nemocnice, univerzity nebo Grandhotelu Zlatý lev. „Vzniknout by zde měly vrcholné scény seriálu,“ sdělil v létě režisér. O tom, zda je to pravda, se diváci přesvědčí už 5. ledna 2020.

