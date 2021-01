Kalousek řekl, že všechny schůze Sněmovny se už budou v souvislosti s brzkým vyhlášením voleb konat v rámci volební kampaně. Pokládá za racionální a taktické, aby v diskusi nadále vystupovali zejména ti poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů. „Mohl bych tady do konce volebního období pasivně sedět, a připouštím, že by to bylo pohodlné, ale já chci skončit aktivně,“ oznámil.

„Moje 22letá dráha aktivního poslance se dovršila právě nyní,“ řekl Kalousek. Omluvil se těm, kteří se někdy jeho vystoupením cítili osobně dotčeni. „Nikdy to nebylo osobní a vždy to bylo v zápalu politického boje. Ani já necítím žádnou zášť. … Mějte se moc fajn,“ řekl nakonec a plénum ho odměnilo potleskem.

Kalousek i nadále zůstane členem TOP 09. „Předsedkyně strany i první místopředseda si přejí, abych i nadále chodil na zasedání vrcholných orgánů. Já mohu své zkušenosti a znalosti předávat i jako řadový člen, na to nemusím být poslanec. Jsem připraven usilovně pracovat,“ uvedl.

Koalici Spolu podle Kalouska jeho konec v Poslanecké sněmovně neohrozí, naopak by ji měl posílit. „Náhradníkem, který za mě nastoupí, je pan Jan Jakob, starosta Roztok u Prahy a velmi zkušený politik, kterému budu rád nápomocen. On bude kandidovat a on by měl prezentovat své názory, protože se na rozdíl ode mě bude ucházet o hlasy voličů,“ soudí.

Po rezignaci si Kalousek hodlá nechat několik týdnů na odpočinek, teprve poté se rozhodne, jakým směrem bude směřovat jeho profesní kariéra.

Racionální krok

Podle expertů jde o racionální krok, který by jeho straně a potažmo celé volební koalici mohl přispět. „Pokud chce Miroslav Kalousek pomoci straně, kterou založil, uspět ve volbách, je dobré, pokud zmizí jako terč,“ uvedl Daniel Kroupa z katedry politologie a filozofie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v rozhovoru pro ČT. Odkázal tak například na opakované střety mezi Kalouskem a premiérem Andrejem Babišem.

Kalousek bude podle Kroupy aktivní i nadále. „Kdybychom už o Miroslavu Kalouskovi v politice neslyšeli, tak bych se divil,“ řekl a dodal, že bývalý šéf TOP 09 má podobné kroky promyšlené na několik tahů dopředu.

Kalouskovo rozhodnutí nepřekvapilo ani bývalého premiéra Mirka Topolánka. „Nemyslím si, že by Miroslav Kalousek odcházel z politiky. Řekl bych, že poodstoupil,“ řekl. Podobně jako Václav Klaus má Kalousek podle Topolánka schopnost „hrát na několika šachovnicích najednou“.

Nejzkušenější politik Sněmovny

„Musím přiznat, že Miroslav Kalousek mi to řekl již 6. ledna. Je mi to samozřejmě líto, ale je to jeho rozhodnutí a my musíme vzít na vědomí, že všechno má svůj konec. To jeho rozhodnutí považuji nakonec za logické,“ uvedl místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

Je podle něj pozitivní, že Kalouskův náhradník Jakob dostane příležitost ukázat se před volbami voličům. Czernin také připomněl, že Kalousek již v minulosti vybízel pravicové strany ke spolupráci a nabízel, že nebude kandidovat již v roce 2017.

„Má 22letou zkušenost a je nejzkušenějším politikem ze Sněmovny. Určitě s ním musíme počítat a já se těším, že budeme i nadále spolupracovat,“ doplnil místopředseda TOP 09. O tom, kde bude Kalousek v budoucnu působit, podle svých slov nemá informace.