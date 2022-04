Česká strana dle ministryně obrany Jana Černochová chce vybudovat co nejdříve battlegroup, které by i velela. „Na Slovensko odjedou čtyři stovky vojáků,“ upřesnila s tím, že zbytek ze schválených 650 bude rezerva určená pro střídání vojáků. Vytvoření nové jednotky je podle ní reakcí na „bezdůvodnou agresi“ Ruska vůči Ukrajině, pro kterou neexistuje v civilizovaném světě omluva.

Umístěna má být ve vojenském obvodu Lešť na Zvolensku (jihovýchodně od letecké základny Sliač). Češi budou velet mezinárodní jednotce s vojáky z Německa, Polska, Slovinska, Nizozemska a USA.

Podle armádního generála v záloze Jiřího Šedivého jde o dobré rozhodnutí. „Máme odpovědnost ke svým partnerům z aliance,“ řekl Deníku. Vnímá to jako logický krok i z ohledu na známost slovenského prostředí a daných vojenských prostorů českou armádou. „Nejdeme do neznáma. Velitelé a z části i vojáci oblasti znají třeba ze společných vojenských cvičení,“ dodal. Vytvoření potřebných podmínek pro vojáky je podle něj díky hotové základní infrastruktuře možné v relativně krátké době.

Česká armáda kromě velení a spojení vyšle do uskupení mechanizovanou jednotku, vojenskou policii a postará se o logistické zabezpečení.

