Celý tento týden se Deník bude věnovat nejčastějším tvrzením o covidových vakcínách. Právě očkování je totiž předmětem nejvíce často navzájem se vylučujících tvrzení, která kolují po sociálních sítích.

Deset fám, které pečlivě vybrali reportéři Deníku, specializující se na dezinformace, představíme v šesti dílech. Dnešní díl seriálu se věnuje tvrzení, že záběry z přeplněných nemocnic jsou nahrané a že čísla jsou vymyšlená. A současně také přinášíme další odpověď na otázku čtenáře Deníku.

Zdroj: Deník- nový seriál Deníku o tom, čemu lidi věří v souvislosti s covidem. Každé tvrzení prověříme a napíšeme o něm

- začínáme teto týden 10 tvrzeními o očkování, které často kolují mezi lidmi

- velký článek o prvních pěti fámách vyšel v pondělním vydání Deníku

- každý další den pak rozebereme jednu další fámu či pravdu, pohromadě je najdete na www.denik.cz v rubrice o fake news

- témata pro další dny: Ty nejdivočejší fantazie (sobota 11. 12.)

Tvrzení číslo 9

Přeplněné nemocnice jsou lež. Jsou prázdné. Nebo jsou ve skutečnosti plné očkovaných.

Verdikt Deníku: lež

Vysvětlení:

S nárůstem nově nakažených opět ožily zprávy o hospitalizovaných a jejich počtech v nemocnicích. Dříve se zaměřovaly zejména na to, zda nemocnice a média o číslech nelžou a zda si alarmující situace na odděleních nevymýšlí. Teď je však populární jiné tvrzení. To informuje o odděleních zaplněných očkovanými pacienty. Jde prý o tajnou informaci, o které zdravotníci nesmí informovat.

Pravda je tato:

Nemocnice jsou zaplněné. A to jak lidmi neočkovanými, tak těmi očkovanými. Těch prvních je víc a jsou v průměru mnohem mladší – zhruba o patnáct let. Těch druhých je méně a jsou starší. Často jsou v nemocnici proto, že si ještě nedošli pro třetí dávku očkování, přestože na to mají nárok, nebo v souvislosti s jinou nemocí. Podle dostupných dat na tom jsou naočkovaní jedinci v boji proti nákaze šestkrát lépe než nenaočkovaní a riziko těžkého průběhu je u nich ještě menší.

Otázky čtenářů

Email:

Dobrý den. Pořád nechápu, proč se mám nechat očkovat, když čísla ukazují, že se stejně nakazím a stejně budu infekční. Nebrání to tedy nákaze. Děkuji, Jana Poláčková, Hradec Králové.

Odpověď Deníku:



Vážená paní Poláčková,

podobný e-mail jsme dostali od více čtenářů a touto odpovědí se pokusíme uspokojit i jejich dotazy. Ano, máte pravdu, že i po očkování se můžete nakazit. Stejně tak můžete být infekční. Žádné očkování nefunguje stoprocentně. Očkování však výrazně snižuje možnost, že se nakazíte. V první fázi po očkování až devět z deseti kontaktů s virem, které by znamenaly nakažení, skončí tím, že zůstanete zdravá. Tato obrana postupně klesá, a proto je cca po pěti měsících zejména pro starší lidí vhodné doplnit očkování třetí dávkou. Ve statistikách, kde to vypadá, že mezi očkovanými je téměř tolik nakažených jako těch bez vakcíny, je velké množství lidí, kterým efekt vyprchal, protože nepřišli pro posilující dávku.

Stejně tak je pravda, že můžete mít těžkou formu nemoci, zejména v kombinaci s dalšími problémy. Vakcína však v drtivé většině případů (když už covid dostanete) snižuje závažnost nemoci, a to razantně. Na jednotkách intenzivní péče leží mnohem víc neočkovaných než očkovaných.

Dat o infekčnosti ještě není tolik, aby objasnila, o kolik je očkovaný méně infekční než neočkovaný, ale převažují výzkumy, které toto potvrzují. Očkování tedy nemá smysl proto, že si zajistíte, že nemoc nedostanete, ale proto, že výrazně snížíte možnost nakažení a vážného průběhu nemoci.

Děkujeme Vám za váš zájem, redakce.

Výzva čtenářům Deníku a deník.cz



Je dost lidí, kteří jsou přesvědčeni, že média neříkají o covidu pravdu. Že zamlčují rizika, negativní dopady vakcíny a další zásadní informace, které jsou v rozporu s tím, co slyšíte od vlády a většiny expertů v televizi či čtete v novinách.



Možná, že tento pocit máte i vy či vaši blízcí nebo známí. Proto se na Vás obracíme s nabídkou: pošlete nám konkrétní informace o varovných případech spojených s pandemií či vakcinací, o nichž víte a o kterých se veřejně nikdo nedozví.



Svoje podněty, prosím, pište na email na adresu: alena.pancerova@denik.cz anebo poštou na adresu U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, na obálku nadepište Covid.



Každou upřímně míněnou informaci od Vás prověříme a bez ohledu na výsadek našeho šetření o ní v Deníku napíšeme.



Předem děkujeme,

Roman Gallo

šéfredaktor Deníku