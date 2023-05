Co s Českou exportní bankou (ČEB)? Národní ekonomická rada vlády (NERV) ji navrhuje bez náhrady zrušit. Slibuje si od toho miliardy korun do státního rozpočtu. Banka financuje projekty českých podniků v zahraničí, přičemž exportéři nejsou z nápadu ekonomických poradců zrovna nadšeni.

Národní ekonomická rada vlády navrhuje bez náhrady zrušit Českou exportní banku. Do rozpočtu by krok přinesl sedm a půl miliardy korun. | Foto: Profimedia/František Vlček/MAFRA

Nápad kritizuje třeba předseda představenstva Asociace exportérů Jiří Grund. „Česká exportní banka (ČEB) je využívána podnikateli, kdežto komerční banky odmítají nebo těžko projednávají projekty do obtížných teritorií. Myslím, že by to byla chyba,“ prohlásil.

Banka v současné době financuje například stavbu letišť v Senegalu, což je největší projekt českých firem v Africe za posledních deset let. „Mezi důležité strategické priority České exportní banky patří i podpora domácího obranného a bezpečnostního průmyslu,“ přiblížil mluvčí instituce Tomáš Pubrdle.

Jenomže specialisté NERV ji považují za poměrně zbytečnou. Stát totiž podle nich dnes disponuje dvěma finančními institucemi s velmi podobnou či vzájemně se překrývající náplní činnosti. Jednou z nich je Národní rozvojová banka (NRB) a tou druhou právě ČEB. Ekonomové proto navrhli ČEB bez náhrady zrušit, sloučit ji s NRB a volný kapitál použít jako dodatečný finanční zdroj pro státní rozpočet.

Zrušení ušetří sedm a půl miliardy

Takto by státní pokladna mohla podle nich získat sedm a půl miliardy korun. „NERV především upozorňoval na to, že je neefektivní mít dvě bankovní a licencované instituce plně ovládané státem, které obě potřebují vlastní kapitál a zároveň mohou své činnosti dělat klidně i v podobě instituce jediné. To byl smysl návrhu. Mít takovou instituci maximálně jednu,“ vysvětlil záměr člen rady Mojmír Hampl.

Na určité transformaci už ČEB pracuje, což potvrdil jak majoritní akcionář, jímž je ministerstvo financí, tak banka. „Kvůli obecnosti návrhu NERV zpracovala ČEB detailní analýzu možného propojení či integrace s Národní rozvojovou bankou. A to včetně návrhů konkrétních opatření,“ řekl mluvčí Pubrdle. Dodal, že cílem těchto opatření je, aby české podniky nadále zůstaly konkurenceschopné na zahraničních trzích.

A právě exportéři se banky moc nechtějí vzdávat. „ČEB je poslední instancí při hledání financování projektů v složitých teritoriích,“ míní předseda Grund.

Rok 2022? Nejúspěšnější období ČEB

Banka loni podle zástupců ministerstva financí prošla pod novým vedením nákladovou optimalizací a více než zdvojnásobila objem poskytnutých úvěrů a záruk. „V rámci nové obchodní strategie banka intenzivněji spolupracuje s komerčním bankovním sektorem, podporuje významné české firmy v úspěšné expanzi do zahraničí,“ sdělil Filip Běhal z ministerstva.

Mezi klienty banky patří například společnost PFNonwovens, která vyrábí netkané textilie, nebo WAG, která poskytuje platební a další technologické služby autodopravcům.

Z výroční zprávy, kterou banka zveřejnila v úterý, vyplývá, že rok 2022 bylo pro ni obchodně nejúspěšnější období za posledních osm let. Loňský krok uzavřela se ziskem víc než půl miliardy korun před zdaněním. Bance se také podařilo snížit objem rizikových pohledávek na dvě procenta.

Nicméně má za sebou i projekty, kterými se rozhodně chlubit nemůže. Zřejmě nejznámější je výstavba tepelné elektrárny v Turecku, kterou tam stavěla firma Vítkovice Power Engineering. Projekt firma oznámila v roce 2010 a banka jej začala financovat o rok později. Elektrárna ale dosud nebyla zprovozněna a zřejmě ani jen tak nebude. Projekt přitom přišel na dvanáct miliard korun, přičemž český stát získal zpět jen dvě miliardy.