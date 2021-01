Nouzový stav je podle Hamáčka stále potřebný. „Jakkoliv se situace v poslední době zlepšuje, čísla postupně klesají, tak rozhodně to není nic, co bychom měli slavit. Přes šest tisíc hospitalizovaných, z toho přes tisíc na jednotkách intenzivní péče. Mezidenní nárůsty jsou stále ve vyšších tisících. To stále představuje velké riziko pro náš zdravotnický systém a my musíme pokračovat v opatřeních, která zabrala," řekl na tiskové konferenci Hamáček. Podle něj se ukazuje, že bude nutné ještě nějakou dobu zůstat ve stupni pět.

„Všichni jsme viděli, jak rychle nabrala epidemie na síle na konci roku po tom uvolnění,“ dodal. „Z mého pohledu žádná jiná racionální a bezpečná alternativa není.“

Podle Hamáčka nejde pouze o problém České republiky, ale celé Evropy, která se obává britské mutace viru. Vicepremiér zároveň hovoří o tom, že nehrozí situace, která „byla v minulých týdnech v některých médiích propírána“, že by došlo k nedostatku spotřebního materiálu.

Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) rovněž informoval o tom, že od zítřka se otevřou papírnictví a obchody s oblečením. „Důvodem byla rostoucí poptávka po tomto zboží po Novém roce," řekl s tím, že návrhů bylo vícero. „Je pravdou, že kdybychom měli přistoupit na všechny návrhy, znamenalo by to, že bychom otevřeli několik tisíc, možná deseti tisíc maloobchodů,“ dodal vicepremiér Havlíček. Přednost podle něj dostaly malé děti – dětská obuv, dětské oblečení a papírnictví, aby měly děti potřeby k domácí výuce.

Blatný: Britská mutace viru je pravděpodobně v Česku

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) znovu zdůraznil důležitost opatření. „Kdyby se nechal epidemii volný průběh. Může se stát, že v následujících týdnech bude trojnásobně překročena kapacita českého zdravotního systému, a to máme jeden z nejrobustnějších v Evropě. V tu chvíli je to problém každého z nás. Toto se nestane a nesmí se stát, ale říkám to proto, proč v současné době musíme trvat na dodržování opatření," řekl na tiskové konferenci Blatný.

Ministr zároveň informoval o tom, že v Česku pravděpodobně koluje tzv. britská mutace koronaviru. „Tato mutace není nebezpečnější, nezabíjí více, funguje na ní vakcína, ale šíří se zhruba o 40 procent rychleji," vysvětlil Blatný s tím, že velmi jednoduše řečeno – to, co by se běžně projevilo za 10 dní, je schopno se u této varianty projevit za dnů šest.

Jediným řešením je tak podle něj dodržování opatření, očkování a snaha co nejdříve proočkovat rizikovou populaci.

Kompenzační bonus pro podnikatele v úpadku

Podnikatelé v úpadku budou také moci čerpat příspěvek, tzv. kompenzační bonus, 500 korun denně, a to i zpětně. Umožnit by to měla novela zákona o kompenzačním bonusu, kterou dnes schválila vláda.

„Čekali jsme na souhlas Evropské komise. Ten jsme dostali ve čtvrtek, takže jsme ihned připravili tuto novelu ke schválení," řekla na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Změna se týká jen fyzických osob - podnikatelů v úpadku. Novelu musí ještě projednat Parlament a podepsat prezident.

Aktuálně je čerpání kompenzačního bonusu jednou z forem veřejné podpory, a proto se musí řídit obecnými pravidly v rámci EU. Evropská komise v březnu 2020 přijala tzv. dočasný rámec, v němž nastavila podmínky pro poskytování veřejné podpory během pandemie a jednou z těchto podmínek je právě to, že příjemce podpory nesmí být v úpadku.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

OSVČ a společníci malých firem mohli o příspěvek za první vlnu pandemie žádat do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.

Ministr Havlíček také informoval, že program COVID cestovní kanceláře II bude dostupnější pro velké cestovní kanceláře. Ty budou moci žádat o dotace do limitu 800 tisíc eur (asi 21 mil. Kč).

Provozní úvěry pro podnikatele ve sportu

Podnikatelé ve sportu by rovněž měli mít možnost snadněji získat provozní úvěry od bank. Pomoci má nový program Záruka COVID sport. Vláda schválila program COVID záruka CK, který má usnadnit kancelářím získání pojištění proti úpadku. Na tuto pomoc je vyčleněno 300 milionů korun.

Vláda schválila také pokračování programu COVID ubytování s alokací zhruba čtyři miliardy korun. Podporu kromě hromadných ubytovacích zařízení získají i individuální, tedy ubytovatelé v soukromí, malé penziony či apartmány. Oprávněným žadatelem však nebude ten podnikatel, který k provozování ubytovací služby využívá byt v bytovém domě. Dotace budou přidělovány za 78 dní, kdy byl provoz ubytovacích zařízení kvůli vládním protiepidemickým opatřením omezen.

Výzva pro hromadná ubytovací zařízení bude zveřejněna 25. ledna, pro individuální ubytovací zařízení 1. února.

Velkokapacitní očkovací centrum

Vláda schválila rovněž vybudování velkokapacitního očkovacího centra v O2 universum v pražské Libni. Na starosti ho bude mít pražská Ústřední vojenská nemocnice, armáda povolá na pomoc vojáky. V plánu je podle předsedy kabinetu očkovat až 10 tisíc lidí denně.

Stát bude platit pouze za energie, pronájem prostoru bude zdarma, uvedl Babiš. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Premiérův poradce a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula minulý týden České televizi řekl, že centrum, v němž by se aplikovaly vakcíny proti covidu-19, by mělo být zprovozněno do konce ledna.

Mluvčí ÚVN Jitka Zinke dnes ČTK bez dalších podrobností řekla, že jednání o zřízení očkovacího centra stále pokračují.

Komplex O2 universum navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50 tisíc metrů čtverečních ve čtyřech podlažích. Největší sál má kapacitu 4500 lidí.

O2 arena by byla nepoužitelná

Ministerstvo zdravotnictví dříve dostalo nabídku také v O2 areně nebo do Kongresového centra umístit nemocnici, jež byla nakonec postavena na výstavišti v Letňanech. Tehdejší ministr Prymula v říjnu uvedl, že většina prostoru O2 areny by byla nevyužitelná, neboť jej tvoří ochozy pro diváky.

Vakcínu od firem Pfizer a BioNTech dostali první lidé v Česku 27. prosince. Od minulého týdne se do ČR distribuuje také vakcína od firmy Moderna. U obou je potřeba aplikovat dvě dávky. První dávku dostalo podle Babiše do sobotního odpoledne víc než 105 tisíc lidí.

Přednostně jsou očkováni zdravotníci a lidé v domovech pro seniory, od soboty také lidé nad 80 let, kteří žijí mimo sociální zařízení a dostali termín pro očkování v on-line systému. Vedle zdravotníků, zejména těch pečujících o pacienty s covidem-19, mají senioři při vakcinaci přednost, protože je koronavirus ohrožuje výrazně silněji než mladší generace.

Index protiepidemického systému PES zůstává v pondělí na 70 bodech ze sta. Pátý den se tak drží ve čtvrtém stupni. Většina parametrů se od neděle zlepšila, mírně ale vzrostlo reprodukční číslo. Další úpravu opatření proti šíření koronaviru zatím premiér Babiš nepředpokládá s ohledem na vysoký počet hospitalizovaných. Havlíček řekl v televizi Prima řekl, že o přesunu do čtvrtého stupně PES by vláda jednala případně ve středu, pokud se trend snižujícího se počtu nakažených udrží.