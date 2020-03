Příští týden přinese sníh a déšť. Postupně se však bude oteplovat

Počasí v březnu by nemělo vybočovat z normálu. Počátkem měsíce budou v noci teploty ještě kolem nuly a přes den do osmi stupňů Celsia, postupně se však bude mírně oteplovat. Na horách, případně ve středních polohách by mělo příští týden opět sněžit, v nižších polohách pršet. Vyplývá to z měsíční a týdenní předpovědi, kterou na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Slunce prosvítá skrz zasněžené stromy. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Celé období od 2. do 29. března meteorologové předpokládají s ohledem na teploty jako průměrné až slabě nadprůměrné a z hlediska srážek jako průměrné. "Relativně nejteplejší by měl být týden od 16. do 22. března s týdenním průměrem nejnižších nočních teplot kolem jednoho stupně Celsia a týdenním průměrem nejvyšších denních teplot kolem 11 stupňů," uvedl ČHMÚ. Česko zasypal sníh. Nečekaná nadílka komplikovala na mnoha místech dopravu Přečíst článek › Nejvíce srážek ze sledovaného období podle něj má být hned příští týden s úhrnem až kolem 20 milimetrů. V dalších týdnech budou úhrny srážek poloviční. Dočasné ochlazení Podle předpovědi na nejbližší dny se má počátkem příštího týdne dočasně ochladit, koncem týdne teplota opět vzroste. V pondělí má být přes den maximálně 11 stupňů Celsia, v úterý a ve středu bude minimálně o tři stupně chladněji a v noci bude někde i minus tři stupně. O víkendu pak mají přes den podle předpovědi teploty opět stoupat k 11 stupňům. Dlouhodobá průměrná teplota pro celé sledované čtyřtýdenní období je 3,8 stupně Celsia. Podle záznamů vedených od roku 1951 bylo nejchladněji v roce 1958, kdy průměr činil minus 1,4 stupně Celsia. Naopak nejvyšší průměr 7,5 stupně je z roku 1981. Noční vichřice překonala rekord orkánu Kyrill. Trhala střechy a lámala stromy Přečíst článek ›

Autor: ČTK