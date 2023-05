Jeden z nejzajímavějších českých poslanců, lidovec a silně věřící křesťan Hayato Josef Okamura, chce kandidovat ve blížících se volbách do Evropského parlamentu. Jeho názory, postoje a také zkušenosti a znalosti o Japonsku a Jižní Koreji by byly i v rámci Evropského parlamentu něčím unikátním.

Jeden z nejzajímavějších českých poslanců, lidovec a silně věřící křesťan Hayato Josef Okamura | Audio: Luboš Palata

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se sice podíváme jen na Malostranské náměstí v Praze, ale přesto až do dalekého Japonska, či Jižní Koreje. Odborníkem právě na tuto oblast je poslanec lidovců Hayato Okamura, který má v obou těchto zemích část svých kořenů.

To, co je na tomto politikovi pozoruhodné, není jen jeho trochu pro nás exotický zevnějšek, ale hlavně hluboká křesťanská zbožnost, která je v dnešním českém prostředí něčím zcela výjimečným, pozoruhodným a v politickém prostředí Česka velmi cenným a obohacujícím. Přitom tyto křesťanské pohledy tvoří a vytvářejí i dnešní podobu Evropské unie a dělají z ní pro její obyvatele nejvíce příznivé místo k životu.

Poslanec Hayato Okamura: Zelená dohoda je v souladu s křesťanstvím

Místo, kde má úctu každý člověk, kde staří a handicapovaní nejsou na okraji společnosti, kde pomocná ruka lidem, kteří se ocitli v problémech, je součástí idejí Evropské unie. Proto je dobré si to, co Hayato Okamura říká, vyslechnout a zamyslet se nad tím. Protože to, co říká, má nejen svoji logiku, ale má i cosi navíc, co myšlenky vyslovované hluboce věřícím člověkem, katolickým křesťanem, prostě mají.

Včetně přístupu Hayato Okamury k takovým věcem, jako je ochrana planety Země a života na ní prostřednictvím uskutečnění Zelené dohody Evropské unie. Nebo i návrat českého státu k odpovědnému financování, které na rozdíl od doby posledních let vlády Andreje Babiše nebude zatěžovat populistickým rozhazováním peněz na dluh další generace Čechů dluhovou zátěží.

O tom a o mnohém dalším bude tento další díl dnešního podcastu Evropy pro Čechy.

