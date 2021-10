„V současné situaci je nutné i v těchto provozech provádět kontrolu ze strany provozovatelů. Od 1. listopadu proto provozovatel restaurace, klubu, diskotéky a podobně bude muset certifikáty kontrolovat,“ uvedl Vojtěch a doplnil, že každému, kdo nemá platné očkování nebo negativní test na covid majitel nesmí umožnit vstup či poskytnout službu.

„Výjimku mají stravovací zařízení v oblasti nákupních center, kde taková kontrola není technicky možná,“ řekl ministr. Zároveň ale upozornil, že i tam je nutné mít platné potvrzení o prodělaném očkování či negativním testu na covid. Tato potvrzení mohou kontrolovat pracovníci hygieny.

V případě hostů, kteří se dokladem o dokončeném očkování, prodělané nemoci covid-19 nebo negativním testu prokáží digitálním certifikátem v mobilní aplikaci, bude podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka vše jasné. U zákazníků, kteří aplikaci nepoužívají, nemají takzvaný chytrý telefon nebo v případě cizinců, personál podle Stárka hosty k prokázání dokladu vyzve, ale nemůže ručit za jeho správnost.

Tím, že už nebude možné využívat samotesty, se podle Stárka sníží návštěvnost restaurací. Restauratéři dnes podle podle garanta projektu Moje restaurace za AMSP Luboše Kastnera Vojtěchovi sdělili požadavek, aby laboratorní testy byly i nadále hrazeny ze zdravotního pojištění. Opačný případ by vedl k situaci, že lidé se budou sdružovat nekontrolovaně například v garážích. Vojtěch podle Kastnera vyslovil pochopení pro tento požadavek, ale příslib zachování současného stavu od něj zástupci gastronomického odvětví nedostali.

Právě testy na koronavirus nakonec ze zdravotního pojištění hrazeny nezůstanou. Již od 1. listopadu si je všichni, kteří nemají očkování, budou muset hradit sami. Výjimku mají pouze lidé, kteří se nemohou očkovat buď ze zdravotních důvodů nebo kvůli nízkému věku. Děti do 12 let navíc nově nebude nutné testovat. Platnost se zároveň zkrátí u antigenních testů ze 72 na 24 hodin a u PCR testů ze sedmi dní na 72 hodin.

Poloviční tržby

Zavedení opatření, které povede ke snížení návštěvnosti stravovacích provozů, by měla vláda podle Stárka podnikatelům kompenzovat. Ti jsou podle něj po dlouhotrvajícím období protiepidemických restrikcí ekonomicky vyčerpaní. Tržby se podle něj pohybují kolem 50 procent stavu před koronavirem. Vhodné by bylo podle Stárka zařazení restauratérů, za určitých podmínek, do programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, který kabinet plánuje uplatnit u automobilových firem.

Vláda by také podle Stárka měla upustit od omezení počtu hostů v gastronomických zařízení. Zákazníci musejí být od sebe minimálně 1,5 metru, u stolu může sedět nejvýše šest lidí. Pokud bude personál bezinfekčnost hostů kontrolovat, nejsou takové restrikce podle něj namístě. Ministerstvo zdravotnictví ale podle něj uvedlo, že plánuje stávající režimová opatření zachovat. "Uvidíme po tiskové konferenci vlády," dodal Stárek.