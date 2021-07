Fronta se před kostelem utvořila prakticky jen okolo desáté hodiny, kdy se otevřel veřejnosti, poté se čekání zkrátilo na dobu v řádech minut. Poklonit se herečce přišli i místní lidé ze Spořilova. „Bydlím ve stejné ulici, učila jsem ve škole jejich syna Pepíka, moc ráda na něho vzpomínám, byl vždy moc slušný,“ svěřila se učitelka Lenka Rousová.

„Potkávali jsme ji ale opravdu málokdy, svoje soukromí si bedlivě střežila, často chodila s kapucí na hlavě, aby ji lidé nepoznávali a neobtěžovali. Jejich zahrada má vysoký plot a není ani k nim vidět. Nutno ale říct, že lidí se přitom nijak nestranili. Zůstaly nám jenom vzpomínky,“ povzdechla si sousedka.

„Chodíme sem pravidelně do kostela, jsme tu místní farníci, Libušku jsme tady někdy potkávali, budeme na ni vzpomínat jako na anděla,“ řekla paní Jana Vychodilová ze Spořilova.

Jedna z fanynek si pro tuto příležitost vyrobila tričko s portrétem Šafránkové. „Měla jsem ji opravdu moc ráda. Libuška byla nenapodobitelná, byla ve všem úžasná, pro mě to bylo děvčátko. Popelku jsem viděla asi dvěstěkrát, můžu si jí pouštět znovu a znovu a pořád ji miluji,“ svěřila se.

V kostele bylo možné se na chvíli posadit a tiše se pomodlit. Na světlé rakvi ležel růžový střevíček a věnec se stuhou Národního divadla. Někteří lidé vycházeli ven v slzách. Za kostelem pak bylo možné v polootevřeném stanu připojit svůj vzkaz do kondolenční knihy.

Rozloučit se přišli přátelé a kolegové

Ve 14 hodin se kostel uzavřel, aby se mohl připravit na zádušní mši, která začala v 16 hodin. Přijít na ni mohla pouze rodina a pozvaní hosté. Obřad ale lidé mohli sledovat na velkoplošných obrazovkách za kostelem a i v přenosu České televize.

Další část dnešního rozloučení s herečkou Libuší Šafránkovou zahájila písnička kapely MIG 21 Snadné je žít. V kostele sv. Anežky na pražském Spořilově, kam od dopoledne chodily desítky lidí položit květinu a svíčku, se sešli pozvaní smuteční hosté. Při slavnostní mši promluvili její herečtí kolegové a přátelé a zazněla písnička v jejím podání. Po asi hodinu a půl trvajícím obřadu byla vynesena z kostela rakev za doprovodu liturgického průvodu a potlesku přihlížejících.

„Dozvěděl jsem se o tvém odchodu během koncertu. A protože jsme věděli, jak máš, měla jsi ráda písničku Snadné je žít, tak jsme ti ji během koncertu spontánně věnovali. Pak mi zavolal můj kamarád, tvůj syn Pepa, abychom ti ji zahráli ještě jednou tady, na poslední cestu. Děkujeme ti, že jsi byla tou nejkrásnější pohádkovou bytostí našeho dětství. Děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás vytvořila, a odpočívej v pokoji," řekl frontman kapely Jiří Macháček.

Libuši Šafránkové zazpívala na poslední cestu pěvkyně Gabriela Beňačková, modlitbu pronesla moderátorka Daniela Drtinová, která ji spojila i s modlitbou za všechny, kdo byli zasažení tornádem na jižní Moravě. V kostelních lavicích seděli kromě rodiny třeba Jiří Bartoška, Jan Kačer nebo Dagmar Havlová.

Politikům vstup zakázán

Na první setkání se Šafránkovou při natáčení filmu Babička vzpomínal herec Jan Hrušínský. „Lidí jako ona se rodí jako šafránu, mimořádných ve všech směrech. Jsem si jist, že Líba bude stále s námi, v našich srdcích vždycky bude. Bude tu dokonce pro mnoho dalších generací," řekl. Verše Jaroslava Seiferta ze sbírky Zápas s andělem přečetla zesnulé herečce Dagmar Havlová, která vzpomínala na jejich vzájemné přátelství trvající pět desítek let.

Další z hereckých partnerů Libuše Šafránkové, Ondřej Vetchý, řekl, že herečka vyvolávala v lidech dojem, že život musí být krásný, když existují taková něžná stvoření. V apelativním projevu uvedl, že osobnost Libuše Šafránkové měla sílu spojovat lidi a povzbuzovat je ke vzájemnému sblížení a toleranci. „Ode dneška na noční obloze září nová hvězda. To Večernice se vrátila na oblohu," připomněl její další filmovou roli.

Jak uvedla bulvární média, v kostele nebyli vítáni žádní politici. Podle deníku Aha! si rodina nepřála žádné zviditelňování politiků před volbami. Před kostelem pouze ležely věnce se stuhou se jmény nejvyšších ústavních činitelů.

Z důvodu stále platných opatření proti pandemii prosili organizátoři piety veřejnost, aby při sledování obřadu na velkoplošných obrazovkách dodržovala rozestupy. V místech, kde to nebude možné, by měli mít lidé zakryté dýchací cesty rouškou (venku) a respirátorem při vstupu do kostela.

Zádušní mše a uložení na hřbitově se podle dřívějších informací uskuteční o týden později 2. července v hereččiných rodných Šlapanicích u Brna.

Oblíbená herečka Libuše Šafránková, známá hlavně jako filmová Popelka, zemřela 9. června. Ztvárnila mnoho filmových i divadelních rolí, zejména v pražském Činoherním klubu. S láskou, obdivem a úctou na ni vzpomínají herečtí kolegové i filmoví a divadelní režiséři.