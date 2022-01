"Neudělali jsme nic, čím bychom porušili zákon. Ano, jestli se někomu zdá, že by zákon měl být přísnější, tak to měl v minulosti prosadit, ale my jsme nic neporušili a máme na to nezávislý právní posudek," řekl Gazdík.

Informaci, podle níž sponzorují STAN firmy trestně stíhaného muže, dnes zveřejnil server Seznam Zprávy. Předseda STAN Vít Rakušan ve Sněmovně uvedl, že o trestním stíhání někoho, kdo souvisí s darem, neměl tušení. Vyzval předsedu opoziční SPD Tomia Okamuru, ať podá trestní oznámení, aby věc prošetřila policie a ukázalo se, že hnutí STAN žádný zákon neporušilo.

Okamura chce odvolání Rakušana z vlády. Kvůli financování hnutí STAN

"STAN musí své financování vysvětlit. V případě, že jsou nějaké peníze darovány v rozporu se zákonem či z problematických zdrojů, je namístě takové peníze vrátit. A to platí pro všechny politické strany," uvedl Bartoš na twitteru.

Podle šéfky klubu opozičního hnutí ANO Aleny Schillerové v případě, že strana dostala peníze od trestně stíhaného podnikatele, který vede spor se státem, měla by peníze hned vrátit. "Tam by ani neměl říkat předseda hnutí STAN, že si to nechá prošetřit, to by měl vrátit okamžitě," řekla novinářům.

Na sponzorské dary přicházející v posledních měsících na transparentní účet STAN upozornila v polovině prosince Mladá fronta DNES. Podle listu šlo o částky 100.000 až 200.000 korun. Posílaly je podle deníku firmy, které ovládají stejní lidé, respektive společnosti, které ovládají firmy z Kypru nebo v minulosti kyperské firmy založily.

Server Seznam Zprávy dnes napsal, že spolumajitel firem, které hnutí STAN darovaly několik milionů korun, je trestně stíhaný v daňové kauze. Podle serveru jsou sponzorské firmy jako WEEE, REMA Systém, DBK management či East Building manažersky a akcionářsky propojené.

Ekonomický deník v dubnu 2019 napsal, že policie obvinila společnost REMA Systém a další právnické subjekty, ale také jejich majitele, z daňového úniku, který vznikl prostřednictvím předražené reklamy. Následně státní zástupci stíhání některých obviněných zrušili, nadále ale některé subjekty stíhá, ověřily Seznam Zprávy u zdroje z vedení policie. Rakušan přijetí darů hájí tím, že o trestním stíhání některých sponzorů vedení hnutí nevědělo.

Seznam Zprávy dále píšou, že problémový je i dar od firmy REMA, která podle některých právních názorů žádný dar politické straně či hnutí nebyla oprávněna poskytovat, jelikož působí v oblasti recyklace elektroodpadu, kde to nový zákon zakazuje. Jejím případem se bude zabývat ministerstvo životního prostředí, píše server. Mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová nicméně poukázala na to, že kolektivní systémy, jaké provozuje i REMA Systém, se po přechodnou dobu řídí vedle zmíněného nového zákona i předchozím zákonem o odpadech. Ten je v tomto směru "měkčí" a žádná striktní omezení ohledně darů nestanovuje.