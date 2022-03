Každý uprchlík z Ukrajiny dostane za měsíc, kdy mu bylo či bude uděleno speciální vízum, od České republiky pět tisíc korun. Peníze by měly sloužit především na pokrytí základních životních potřeb. Jedná se o pomoc, která stojí mimo stávající české dávky. V případě, že uprchlík z Ukrajiny bude i nadále ve finanční tísni, stejnou částku může získat i v dalších pěti měsících. Stačit k tomu bude podání jednoduché žádosti. Dávku budou vyplácet úředníci z krajských poboček Úřadu práce ČR.

Pozor na šmejdy v centrech uprchlíků. Ukrajinci chtějí víza, ne azyl

Volný vstup na trh práce

Lidé z Ukrajiny se speciálním vízem budou mít v oblasti zaměstnanosti stejná práva, jaká mají cizinci s trvalým pobytem v České republice. To znamená, že na trh práce budou moci vstoupit volně, bez toho, aby žádali o povolení. Podle ministerstva práce a sociálních věcí do Česka z Ukrajiny v současnosti přicházejí především ženy, které zde mohou působit kupříkladu ve školství, sociálních službách nebo zemědělství. Pestrá je nabídka i v dalších oblastech, volných jsou stovky tisíc míst.

Příspěvek pro české domácnosti

Lidem, kteří zdarma ubytovali či ubytují uprchlíky z Ukrajiny, stát vyplatí příspěvek pro solidární domácnost. Nebude se to týkat hotelů nebo ubytoven. Vláda stanoví minimální dobu poskytnutí přístřeší, od kdy bude mít člověk na příspěvek nárok. I to, na jaký maximální počet lidí v jedné domácnosti se bude vztahovat. Kabinet si nechal volné ruce i pro určení jeho výše. Podle vývoje ozbrojeného konfliktu na Ukrajině bude moci také stanovit, do kdy na příspěvek lidé budou mít nárok. Vyplácet jej budou na krajských pobočkách Úřadu práce ČR.

Už dříve vláda schválila i příspěvek pro kraje, aby mohly platit uprchlíkům hotely. Za dospělého by to mělo být 180 korun denně, za dítě 90 korun. Hoteliéři ale už dříve uvedli, že reálná je pro ně částka kolem 500 korun za den.

Sociální služby, vzdělávání dětí

Pokud uprchlíci z Ukrajiny potřebují sociální péči, mohou využívat jakékoli tuzemské sociální služby. Rodiče malých Ukrajinců můžou své děti umístit do dětských skupin nebo mateřských škol. Větší děti se do konce školního roku mohou účastnit výuky na českých základních i středních školách, mladí lidé na vyšší odborných školách. Další kroky v tomto směru budou odvislé od toho, jak se bude situace na Ukrajině vyvíjet.